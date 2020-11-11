Указ губернатора Воронежской области от 6 ноября 2020 года № 449-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 277-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у, от 23.07.2020 № 300-у, от 31.07.2020 № 312-у, от 14.08.2020 № 335-у, от 20.08.2020 № 345-у, от 27.08.2020 № 355-у, от 21.09.2020 № 391-у, от 25.09.2020 № 406-у, от 09.10.2020 № 431-у, от 23.10.2020 № 443-у) следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом подпункта "а" пункта 2 слова "с привлечением зрителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения" заменить словами "без привлечения зрителей".

1.2. Дополнить пунктами 41 - 44 следующего содержания:

"41. Родителям, иным законным представителям несовершеннолетних не допускать нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей, иных законных представителей на территории торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов).

42. В соответствии с пунктом 2(1) Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402, установить режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше на период с 9 ноября 2020 года по 22 ноября 2020 года, с 23 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 (включительно).

43. Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше в периоды, указанные в пункте 42 настоящего указа, не покидать место жительства либо место пребывания, фактического нахождения, в том числе жилые и садовые дома, размещенные на садовых земельных участках, за исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, осуществления выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места жительства (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

- следования к месту (от места) работы (службы), выполнения служебных обязанностей данных граждан, являющихся работниками организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работниками здравоохранения, работниками образовательных организаций, работниками учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения, при наличии документа (справки), подтверждающего место работы (службы), выданного работодателем (представителем нанимателя), и (или) служебного удостоверения;

- помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе;

посещения судов, органов дознания и следствия, иных правоохранительных органов, органов административной юрисдикции на основании вызовов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру, суд, органы административной юрисдикции;

- посещения судебно-экспертных учреждений, адвокатов, нотариусов;

- посещения медицинских, аптечных, ветеринарных организаций.

44. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, работникам образовательных организаций, работникам учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской области.".

1.3. Подпункт "в" пункта 5 после слов "настоящему указу" дополнить словом ", беременности".

1.4. Пункт 61 признать утратившим силу.

1.5. Пункт 81 дополнить абзацем следующего содержания:

"- не допускать на территорию торговых центров (комплексов), гипермаркетов, супермаркетов, торгово-развлекательных центров (комплексов) несовершеннолетних без сопровождения родителей, их законных представителей.".

1.6. В пункте 9 слова "родителям (опекунам), воспитывающим детей -учащихся младших классов (1 - 4-е классы)" заменить словами "гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим заболевания согласно приложению к настоящему указу, беременным женщинам".

2. Настоящий указ вступает в силу с 9 ноября 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







