Указ губернатора Ярославской области от 9 ноября 2020 года № 315 "Об установлении величины прожиточного минимума в Ярославской области за III квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Ярославской области от 30 декабря 1996 г. № 25-з "О порядке определения прожиточного минимума в Ярославской области" и данными, представленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ярославской области за III квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 10 891 рубль;

для трудоспособного населения - 11 910 рублей;

для пенсионеров - 8 783 рубля;

для детей - 11 071 рубль.

2. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор области Д.Ю.Миронов







