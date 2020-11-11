Новости

38-летний актер Берт Беласко найден мертвым в отеле 15:02
Лиам Нисон снимется в ремейке фильма про автомобиль с бомбой 14:47
Опубликованы новые кадры "Ванда/Вижн" с беременной Алой Ведьмой 14:41
Режиссер "Метода 2" назвал актера Александра Петрова животным 13:41
У погибшей в фитнес-клубе дочери актера Конкина пропали бриллианты 13:34

Звезда "Побега" Вентворт Миллер заявил, что будет играть только геев

Новости
    11.11.2020, 13:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Когда, казалось бы, нас ничего уже не сумеет теперь по-настоящему удивить (в контексте индустрии) - совершается очередной удивительный финт. В этот раз его исполнил 48-летний американский актер, сценарист и продюсер Вентворт Миллер.

Фото: youtube.com/ Hulu
Вышел трейлер комедии Hulu с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис

Его мы знаем как Капитана Холода из "Легенд завтрашнего дня" и "Флэша", например. Но в первую очередь - как Майкла Скофилда в культовом сериале "Побег". В потенциальном новом сезоне продолжения которого актер как раз и отказался сниматься на том основании, что… его герой в шоу гетеросексуален. Тогда как сам Миллер - с некоторых пор открытый гей.

О принятом решении артист возвестил через Instagram, сообщая, что отныне принципиально отказывается от любых ролей "натуралов", далее намереваясь сосредоточиться исключительно на ролях геев.

"Всё. Больше нет Майкла. Если вы были поклонниками сериала, надеясь на продолжение... что ж, я понимаю, как вы разочарованы. Простите", - написал Миллер.

В комментариях общественность сокрушается, в то же время отмечая, что уважает позицию артиста.

Фото: kinopoisk.ru
Авторы "Бэтвумен" не убьют главную героиню, чтобы не обидеть ЛГБТ

Вентворт Эрл Миллер III родился 2 июня 1972 года в Чиппинг-Нортоне, Великобритания.

Экранный дебют - в "Баффи - истребительнице вампиров" в 1998-м.

Каминг-аут совершил в августе 2013-го, до этого несколько лет водив публику за нос, уверяя, что, как и все нормальные мужики планирует, конечно, жениться и завести детей, но пока не может-де из-за плотного рабочего графика. Признавшись, Миллер немедленно, с порога, погрузился в демонстративный ЛГБТ-активизм. В рамках которого, в частности, отказался приезжать на Санкт-Петербургский международный кинофестиваль в знак протеста против запрета на пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних, введенного в нашей стране.

Новости

Дуэйн "Скала" Джонсон перезапустит "Царя скорпионов" 12:51
Официально: Netflix продлил "Академию "Амбрелла" на третий сезон 12:42
HBO внезапно передумал снимать продолжение "Чужака" Стивена Кинга 11:55
Мадс Миккельсен может заменить Джонни Деппа в "Фантастических тварях" 11:24
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Автор хорроров "Мы" и "Прочь" Джордан Пил снимет новый хоррор 10.11.2020
Вышел расширенный трейлер нового мультфильма автора "Песни моря" 10.11.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Продюсер сериала "Ванда/Вижн" проговорился о дате премьеры 10.11.2020
Умер актер из "Зоны" и "Адвоката" Александр Лукаш 10.11.2020
Джеймс Ганн готов приступить к съемкам спин-оффа "Отряда самоубийц" 10.11.2020
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
Сериал Дэвида Финчера "Охотник за разумом" закрыт после двух сезонов 24.10.2020
Вышел русский трейлер триллера Брэндона Кроненберга "В чужой шкуре" 23.10.2020
"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" станет сериалом 22.10.2020