Звезда "Побега" Вентворт Миллер заявил, что будет играть только геев

Когда, казалось бы, нас ничего уже не сумеет теперь по-настоящему удивить (в контексте индустрии) - совершается очередной удивительный финт. В этот раз его исполнил 48-летний американский актер, сценарист и продюсер Вентворт Миллер.

Его мы знаем как Капитана Холода из "Легенд завтрашнего дня" и "Флэша", например. Но в первую очередь - как Майкла Скофилда в культовом сериале "Побег". В потенциальном новом сезоне продолжения которого актер как раз и отказался сниматься на том основании, что… его герой в шоу гетеросексуален. Тогда как сам Миллер - с некоторых пор открытый гей.

О принятом решении артист возвестил через Instagram, сообщая, что отныне принципиально отказывается от любых ролей "натуралов", далее намереваясь сосредоточиться исключительно на ролях геев.

"Всё. Больше нет Майкла. Если вы были поклонниками сериала, надеясь на продолжение... что ж, я понимаю, как вы разочарованы. Простите", - написал Миллер.

В комментариях общественность сокрушается, в то же время отмечая, что уважает позицию артиста.

Вентворт Эрл Миллер III родился 2 июня 1972 года в Чиппинг-Нортоне, Великобритания.

Экранный дебют - в "Баффи - истребительнице вампиров" в 1998-м.

Каминг-аут совершил в августе 2013-го, до этого несколько лет водив публику за нос, уверяя, что, как и все нормальные мужики планирует, конечно, жениться и завести детей, но пока не может-де из-за плотного рабочего графика. Признавшись, Миллер немедленно, с порога, погрузился в демонстративный ЛГБТ-активизм. В рамках которого, в частности, отказался приезжать на Санкт-Петербургский международный кинофестиваль в знак протеста против запрета на пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних, введенного в нашей стране.