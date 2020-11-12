Актер Лоуренс Клейтон умер от рака

Умер американский актер и певец Лоуренс Клейтон. Артист скончался еще 2 ноября, но известно об этом стало только сейчас, передает Variety.

Причина смерти - глиобластома, с которой Лоуренс сражался последние два года.

Lawrence Clayton, Broadway actor and 'Dreamgirls' star, dead at 64 https://t.co/prlqaaZXyM pic.twitter.com/1Vfutl8iuf — New York Post (@nypost) November 11, 2020

Лоуренс Клейтон родился 10 октября 1956 года в Северной Каролине. Закончив университет штата, перебрался в Нью-Йорк с целью посвятить себя театру.

В 1981-м дебютировал на Бродвее в мюзикле "Девушки мечты" и далее на этой стезе достаточно преуспел.

На экранах - с конца 80-х: "Уравнитель", "Закон и порядок", "Как вращается мир", "Родина", "Элементарно", "Поза", а также драмедия "Большая буква "Р", в которой героиня Лоры Линни борется с раком.