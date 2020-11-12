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Актриса Татьяна Пилецкая заразилась COVID-19

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    12.11.2020, 17:10
Текст:   Олег Усков

92-летняя советская, российская актриса театра, кино и ТВ Татьяна Львовна Пилецкая заразилась новой коронавирусной инфекцией. Что подтвердила в беседе с KP.RU.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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"Тест делала. Врачи сказали, что нашли что-то нехорошее", - рассказала Народная артистка Российской Федерации.

По словам Пилецкой, сначала она подумала, что это обычная простуда - просто неважно себя чувствовала, но потом самочувствие резко ухудшилось.

"Потихоньку что-то такое было, а последнее время такая слабость, что шагу не могу ступить", - говорит артистка, поясняя, что "ничего нет, ни насморка, ни кашля, просто слабость такая постоянно, что невозможно".

Фото: kinopoisk.ru
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Сейчас Татьяна Львовна лечится дома под присмотром помощницы, пьет лекарства и от госпитализации отказывается: "Боже сохрани, какая больница. Я за всю жизнь не лежала в больнице и не хочу".

Пилецкая родилась в Ленинграде в 1928 году. Крестным ее стал художник Петров-Водкин, написавший с девятилетней Татьяны свою "Девочку с куклой".

На экранах - с середины 40-х: "Золушка" Кашеверовой и Шапиро, "Мать", "Разные судьбы", "Олеко Дундич", "Зеленая карета" (1967), "Тайны следствия".

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