Актриса Татьяна Пилецкая заразилась COVID-19

92-летняя советская, российская актриса театра, кино и ТВ Татьяна Львовна Пилецкая заразилась новой коронавирусной инфекцией. Что подтвердила в беседе с KP.RU.

"Тест делала. Врачи сказали, что нашли что-то нехорошее", - рассказала Народная артистка Российской Федерации.

По словам Пилецкой, сначала она подумала, что это обычная простуда - просто неважно себя чувствовала, но потом самочувствие резко ухудшилось.

"Потихоньку что-то такое было, а последнее время такая слабость, что шагу не могу ступить", - говорит артистка, поясняя, что "ничего нет, ни насморка, ни кашля, просто слабость такая постоянно, что невозможно".

Сейчас Татьяна Львовна лечится дома под присмотром помощницы, пьет лекарства и от госпитализации отказывается: "Боже сохрани, какая больница. Я за всю жизнь не лежала в больнице и не хочу".

Пилецкая родилась в Ленинграде в 1928 году. Крестным ее стал художник Петров-Водкин, написавший с девятилетней Татьяны свою "Девочку с куклой".

На экранах - с середины 40-х: "Золушка" Кашеверовой и Шапиро, "Мать", "Разные судьбы", "Олеко Дундич", "Зеленая карета" (1967), "Тайны следствия".