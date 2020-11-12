Законопроект Астраханской области "О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Астраханской области на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в 2021 году в размере 541 635 144,8 тыс. рублей и уровня инфляции 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) общий объем доходов в сумме 45 772 309,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, - 13 369 655,4 тыс. рублей, из них - получаемых из федерального бюджета - 13 297 251,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 48 968 109,5 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 3 195 800,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Астраханской области на 2022 год и на 2023 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 562 519 298,4 тыс. рублей и 613 755 907,6 тыс. рублей, уровня инфляции 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 47 237 347,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, - 12 200 403,9 тыс. рублей, из них - получаемых из федерального бюджета - 12 129 631,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 48 157 347,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 867 800,0 тыс. рублей;

3) дефицит на 2022 год в сумме 920 000,0 тыс. рублей;

4) общий объем доходов на 2023 год в сумме 48 321 575,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, - И 739890,9 тыс. рублей, из них - получаемых из федерального бюджета - 11 669 118,2 тыс. рублей;

5) общий объем расходов на 2023 год в сумме 46 061 575,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 814 300,0 тыс. рублей;

6) профицит на 2023 год в сумме 2 260 000,0 тыс. рублей.

Статья 2

Учесть в бюджете Астраханской области объем доходов по основным источникам:

1) на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на 2022 - 2023 годы согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Астраханской области:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на 2022 - 2023 годы согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Астраханской области согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5

1. Утвердить уровень подушевых расчетных налоговых доходов городских, сельских поселений, сверх которого производится уплата субсидий в бюджет Астраханской области, на 2021 - 2023 годы в сумме 7 584 рубля на человека.

2. Утвердить уровень подушевых расчетных налоговых доходов муниципальных районов (городских округов), сверх которого производится уплата субсидий в бюджет Астраханской области, на 2021 - 2023 годы в сумме 15 871 рубль на человека.

Статья 6

1. Установить объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области из бюджетов городских, сельских поселений на 2021 -2023 годы, в размере 50 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета городского, сельского поселения (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и уровнем подушевых расчетных налоговых доходов городских, сельских поселений, установленным статьей 5 настоящего Закона.

2. Установить объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области из бюджетов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области на 2021 - 2023 годы, в размере 50 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета муниципального района (городского округа) (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и уровнем подушевых расчетных налоговых доходов муниципальных районов (городских округов), установленным статьей 5 настоящего Закона.

3. Утвердить объем субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Астраханской области из местных бюджетов:

1) на 2021 год в сумме 72 404,4 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на 2022 год в сумме 70 772,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 70 772,7 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 7

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета Астраханской области:

а) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

б) на 2022 - 2023 годы согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) по ведомственной структуре расходов бюджета Астраханской области:

а) на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

б) на 2022 - 2023 годы согласно приложению 12 к настоящему Закону;

3) по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета Астраханской области:

а) на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

б) на 2022 - 2023 годы согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета Астраханской области осуществляется в порядке, установленном министерством финансов Астраханской области.

Статья 8

1. Утвердить объемы и распределение межбюджетных трансфертов:

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

а) на 2021 год в объеме 518 065,2 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону;

б) на 2022 год в объеме 520 996,2 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 520 996,2 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему Закону;

2) дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований:

а) на 2021 год в объеме 67 860,0 тыс. рублей;

б) на 2022 год в объеме 71 075,0 тыс. рублей;

в) на 2023 год в объеме 71 075,0 тыс. рублей;

3) субсидии местным бюджетам:

а) на 2021 год:

муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области в объеме 1 987 736,1 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону;

городским, сельским поселениям Астраханской области:

на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Астраханской области" в объеме 134 602,0 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону;

б) на 2022-2023 годы:

муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2022 год в объеме 1 919 306,1 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 1 148 114,1 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону;

городским, сельским поселениям Астраханской области:

на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Астраханской области" на 2022 год в объеме 149 212,8 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 149 212,8 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону;

4) субвенции местным бюджетам:

а) на 2021 год:

муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области в объеме 6 838 112,1 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону;

городским, сельским поселениям Астраханской области:

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в объеме 22 841,8 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону;

б) на 2022-2023 годы:

муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2022 год в объеме 6 963 571,4 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 6 000 569,3 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему Закону;

городским, сельским поселениям Астраханской области:

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2022 год в объеме 23 065,3 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 23 927,9 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему Закону;

5) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета Астраханской области:

а) на 2021 год в объеме 931 283,4 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему Закону;

б) на 2022 год в объеме 505 936,9 тыс. рублей, на 2023 год в объеме 441 212,4 тыс. рублей согласно приложению 26 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области, предоставляемых из бюджета Астраханской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Статья 9

1. Муниципальные образования Астраханской области освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Астраханской области в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Астраханской области.

2. Муниципальные образования Астраханской области освобождаются от применения мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Астраханской области, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, предусмотренных соглашениями, в порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Астраханской области.

Статья 10

1. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2021 год в размере 1,07;

2) на 2022 год в размере 1,07;

3) на 2023 год в размере 1,05.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов), замещающие вторую часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) на 2021 год согласно приложению 28 к настоящему Закону;

2) на 2022 - 2023 годы согласно приложению 29 к настоящему Закону.

Статья 11

Утвердить расчетный размер подушевой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в целях выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений:

1) на 2021 год в сумме 931,85 рубля на человека;

2) на 2022 год в сумме 931,85 рубля на человека;

3) на 2023 год в сумме 931,85 рубля на человека.

Статья 12

Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений и сельских поселений:

1) на 2021 год в сумме 931,85 рубля на человека;

2) на 2022 год в сумме 931,85 рубля на человека;

3) на 2023 год в сумме 931,85 рубля на человека.

Статья 13

Утвердить объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2021 год в сумме 8 660 336,3 тыс. рублей согласно приложению 30 к настоящему Закону;

2) на 2022 год в сумме 8 273 411,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 031 646,3 тыс. рублей согласно приложению 31 к настоящему Закону.

Статья 14

Утвердить межбюджетные трансферты Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения Астраханской области:

1) на 2021 год в сумме 4 447 464,4 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 4 625 956,7 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 4 637 134,7 тыс. рублей.

Статья 15

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Астраханской области:

1) на 2021 год в сумме 4 623 320,1 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 5 444 505,3 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 5 623 412,4 тыс. рублей.

Статья 16

1. Установить, что остатки средств бюджета Астраханской области на 1 января 2021 года (за исключением остатков, указанных в абзаце втором и четвертом пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации) направляются в 2021 году на:

1) покрытие временных кассовых разрывов в объеме не более одной двенадцатой общего объема бюджета Астраханской области текущего финансового года;

2) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Астраханской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) увеличение бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Астраханской области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципальных образований на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, на основании правового акта Правительства Астраханской области.

2. Установить, что остатки средств бюджета Астраханской области на 1 января 2021 года (за исключением остатков, указанных в абзаце втором и четвертом пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации) сверх объемов, указанных в пунктах 2, 3 части 1 настоящей статьи, подлежат направлению в 2021 году на увеличение бюджетных ассигнований для исполнения расходных обязательств Астраханской области в соответствии с законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и на плановый период.

Статья 17

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном Правительством Астраханской области порядке возврату в бюджет Астраханской области, за исключением случаев, если такие показатели не достигнуты в связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Статья 18

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются по следующим направлениям расходов:

1) через управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области):

на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области по обеспечению деятельности Губернатора Астраханской области;

2) через службу природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области:

на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области;

3) через министерство социального развития и труда Астраханской области:

а) на возмещение затрат специализированным предприятиям, использующим труд инвалидов;

б) на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших;

в) поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

4) через министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области:

а) промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей;

б) уполномоченной газораспределительной организации на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения Астраханской области;

в) на возмещение части затрат промышленных предприятий на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре в рамках реализации инвестиционного проекта;

г) на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

д) предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на продвижение промышленной продукции, произведенной на территории Астраханской области, на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина;

5) через министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области:

а) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру провозной платы;

б) на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа;

в) на возмещение затрат по обустройству и содержанию остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на территории Астраханской области;

г) на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Астраханской области по регулируемым тарифам;

д) организациям воздушного транспорта, осуществляющим воздушные перевозки на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территорию Астраханской области;

6) через министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области:

на освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области;

7) через агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области:

на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области;

8) через агентство по занятости населения Астраханской области:

а) на финансовое обеспечение затрат работодателя на оплату труда стажирующихся выпускников и наставников;

б) на финансовое обеспечение затрат для содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

в) на финансовое обеспечение затрат работодателя на оплату труда инвалидов, трудоустроенных сверх или помимо установленной квоты;

г) на возмещение фактически понесенных затрат организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

д) на возмещение фактически понесенных затрат организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости;

9) через министерство здравоохранения Астраханской области:

на возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

10) через министерство образования и науки Астраханской области:

а) на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

б) на возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам;

11) через министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области:

а) на развитие отрасли растениеводства;

б) на развитие отрасли животноводства;

в) на развитие малых форм хозяйствования;

г) на поддержку сельскохозяйственного страхования;

д) на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области;

е) на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам);

ж) на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

з) на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;

и) на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Правительством Астраханской области.

Статья 19

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Астраханской области:

1) на 1 января 2022 года в сумме 21 284 401,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2023 года в сумме 22 194 009,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2024 года в сумме 19 898 678,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Астраханской области 0,0 тыс. рублей.

Статья 20

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 32 к настоящему Закону.

2. Утвердить программу государственных внешних заимствований Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 33 к настоящему Закону.

3. Утвердить программу государственных гарантий Астраханской области в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 34 к настоящему Закону.

4. Утвердить программу государственных гарантий Астраханской области в иностранной валюте на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 35 к настоящему Закону.

Статья 21

Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Астраханской области:

1) на 2021 год в сумме 184 446,8 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам -13 631,1 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 379 615,6 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам -12 870,2 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 451 235,5 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам -12 109,4 тыс. рублей.

Статья 22

Утвердить расходы на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, а также бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности:

1) на 2021 год согласно приложению 36 к настоящему Закону;

2) на 2022 - 2023 годы согласно приложению 37 к настоящему Закону.

Статья 23

Утвердить перечень имущества, составляющего казну Астраханской области, согласно приложению 38 к настоящему Закону.

Статья 24

Установить, что добровольные взносы, пожертвования, имеющие целевое назначение, поступающие в бюджет Астраханской области, направляются на указанные цели.

Статья 25

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области является распределение утвержденных статьей 7 настоящего Закона зарезервированных бюджетных ассигнований на 2021 год в сумме 1 245 266,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 423 937,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 753 099,4 тыс. рублей:

1) предусмотренных по целевой статье "Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий" подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджета на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

2) предусмотренных по целевой статье "Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий":

- на обеспечение выплаты заработной платы;

- на погашение кредиторской задолженности;

- на обеспечение выполнения условий софинансирования межбюджетных трансфертов, поступающих из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, при получении уведомления об их предоставлении;

- на реализацию организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, а также на реализацию мероприятий, проводимых в связи с распространением данной коронавирусной инфекции и проводимыми ограничительными мерами.

Статья 26

Полномочия получателя средств бюджета Астраханской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Астраханской области в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов, а также средства бюджета Астраханской области, предоставляемые на софинансирование данных субсидий, иных межбюджетных трансфертов, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления межбюджетного трансферта, подлежат передаче Управлению Федерального казначейства по Астраханской области на основании решений главных распорядителей средств бюджета Астраханской области.

Статья 27

На основании решений главных распорядителей средств бюджета Астраханской области полномочия получателя средств бюджета Астраханской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской области местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, могут быть переданы Управлению Федерального казначейства по Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 28

Правительство Астраханской области при исполнении бюджета Астраханской области вправе размещать средства бюджета Астраханской области на банковских депозитах, в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством и в порядке, установленном Правительством Астраханской области.

Статья 29

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







