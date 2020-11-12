Маньяк в маске, дежурно расправившись с партией глупых подростков, случайно находит красивый древний кинжал и забирает его себе. Затем этим кинжалом он пронзает девушку в костюме бобра, происходит колдунство, и на следующий день маньяк просыпается в теле девушки, а девушка, соответственно, в теле маньяка.

Концепцию "что будет, если скрестить слэшер с чем-нибудь" придумал не Кристофер Лэндон, но Кристофер Лэндон довёл её до ума и при помощи Blumhouse поставил на поток. Сначала был гибрид слэшера и "Дня сурка" - "Счастливого дня смерти", большой хит, всем понравилось. Потом сиквел, "Счастливого нового дня смерти", где к слэшеру и "Дню сурка" примешали ещё путешествия во времени, параллельные миры и прочую научную фантастику. Это уже был перебор, конечно. Теперь - "Дичь" (вполне, пожалуй, адекватная адаптация оригинального Freeaky). Где слэшер встречается с фильмами про обмен телами.

Трудно прямо так навскидку назвать категорию фильмов хуже, чем фильмы про обмен телами. Диснеевские авторемейки, хорошо. Семейные комедии, где известные качки вроде Халка Хогана, Вина Дизеля, Шварценеггера, Джона Сины, Дэйва Батисты играют крутых мужиков, которым приходится нянчиться с детишками. Семейные комедии про домашних животных. Ладно, много вариантов как минимум сопоставимых по заезженности и объективной отвратительности. Но фильмы про обмен телами всё-таки тоже в топе.

Поглумиться над ними - всегда милое дело. Чем Кристофер Лэндон и занимается в своей манере. "Дичь" наследует ряд мотивов из прошлых его работ: героиня - снова блондинка и снова из неполной семьи, только на этот раз тоскует не по ушедшей матери, а по отцу. Проживает ещё с двумя блондинками, со старшей сестрой-полицейской и матерью, характером тихая, в школе - местом действия снова выступает учебное заведение - над ней потешаются. Есть двое друзей и объект воздыханий, спортсмен с добрыми глазами. Но вот в чём прелесть-то: играет блондинку Винс Вон.

То есть Винс Вон играет маньяка, в которого вселилась описанная девушка. И это одна из лучших вещей, которые случались с мировым кинематографом по крайней мере за год. Прямо с той сцены, где девушка просыпается в логове душегуба среди утыканных гвоздями манекенов и тушек животных на верёвочках, и понимает, что она больше не девушка, а здоровенный небритый верзила (в каждом фильме про обмен телами есть такая сцена), и до конца - сплошной праздник имени Винса Вона. А тут же ещё любовная линия, кстати. Представляете, да: Винс Вон - влюблённая школьница. А теперь представьте романтический момент с поцелуем. Ну серьёзно, ну праздник же!

Но и Кэтрин Ньютон, надо сказать, не отстаёт, которая в роли маньяка, который вселился в старшеклассницу. Ситуация ведь двоякая получается. Хорошо быть маньяком (вообще маньяком быть плохо, но речь не о том), когда ты могучий детина под два метра ростом, а когда ты миниатюрная хрупкая леди, убивать людей становится заметно сложнее. С другой стороны, когда ты миниатюрная хрупкая леди, никому в голову не придёт, что ты маньяк, и не нужно по тёмным углам прятаться. К тому же неограниченный доступ к месту кучкования потенциальных жертв, к школе. И вот этого маньяка, адаптирующегося к неожиданно изменившимся условиям, Кэтрин Ньютон отлично изображает. В основном - зловеще молча зыркая на всех исподлобья. Но и того хватает. Большего и не требуется: знай себе зыркай да мочи направо-налево.

С последним ранее в условной серии слэшер-гибридов Кристофера Лэндона и Джейсона Блума наблюдалась серьёзная проблема, и называлась проблема "рейтинг PG13". Для жанра, где основной упор обычно делается на разнообразные способы умерщвления, рейтинг PG13 - это просто подлость. К счастью, мольбы и многочисленные просьбы трудящихся наконец были услышаны, и в "Дичи" - честный и твёрдый взрослый R. Фокусы с принудительным глотанием бутылки и распиливанием вдоль, резня бензопилой - как надо. Что окончательно делает фильм практически идеальным развлечением для ценителей кровавого веселья. О большем, кажется, и мечтать нельзя.

4.5