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12.11.2020 11:39

"ЭЛЕКСНЕТ" стал платежным оператором нового участка ЦКАД-3

В сети терминалов "ЭЛЕКСНЕТ" (компания входит в банковскую группу МКБ), можно пополнить баланс транспондера T-pass, купить Билет на разовую поездку или оплатить задолженность за проезд по ЦКАД-3.

Сегодня, 11 ноября, официально запущено движение по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги - третьему пусковому комплексу (ЦКАД-3). Это 105-километровый участок трассы, который проходит по северо-востоку Московской области, от пересечения со скоростной магистралью М-11 "Нева" до пересечения с автодорогой М-7 "Волга". На всей протяженности ЦКАД-3 будут работать 9 терминалов "ЭЛЕКСНЕТ", с помощью которых можно купить Билет на разовый проезд, оплатить задолженность за совершенный проезд и пополнить баланс лицевого счета транспондера T-pass.

Для владельцев транспондера T-pass на ЦКАД-3 действует каскадная система скидок от 15% до 50% в зависимости от длины маршрута. Таким образом, проезд по всем 105 километрам от М-11 "Нева" до М-7 "Волга" на легковом автомобиле (первая тарифная группа) обойдется в 255 рублей, вместо 510 по базовому тарифу. Для водителей грузового транспорта (четвертой тарифной группы) с T-pass - 830 рублей, вместо 1660 рублей. Со всеми тарифами можно ознакомиться здесь.

"Реализация таких масштабных инфраструктурных проектов, как запуск нового участка ЦКАД, безусловно, работает на развитие всей экономики России, - отметил генеральный директор Группы компаний "ЭЛЕКСНЕТ" Игорь Антонов. - Мы рады возможности выступать платежным оператором одной из самых современных трасс страны. Наличие удобных, безопасных и современных платёжных сервисов позволит повысить качество дорожной инфраструктуры, упростить процесс оплаты для водителей".

Сеть терминалов "ЭЛЕКСНЕТ" станет удобным способом погасить задолженность за проезд, в случае, если водитель заехал на ЦКАД-3 без транспондера и предоплаченного Билета, либо в случае, если нужно срочно пополнить баланс лицевого счета транспондера T-pass.

Материал предоставлен ПАО "Московский Кредитный Банк"

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