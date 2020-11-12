Постановление правительства Республики Хакасия от 12 ноября 2020 года № 609 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"

Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 "О введении на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16.03.2020, № 1900202003160001; 18.03.2020, № 1900202003180002; 27.03.2020, № 1900202003270002; 30.03.2020, № 1900202003300011; 31.03.2020, № 1900202003310003; 01.04.2020, № 1900202004010004; 04.04.2020, № 1900202004040001; 10.04.2020, № 1900202004100007; 17.04.2020, № 1900202004170007; 24.04.2020, № 1900202004240001; 30.04.2020, № 1900202004300001; 11.05.2020, № 1900202005110001; 14.05.2020, № 1900202005140001; 25.05.2020, № 1900202005250005; 29.05.2020, № 1900202005290007; 05.06.2020, № 1900202006050003; 11.06.2020, № 1900202006110002; 30.06.2020, № 1900202006300002; 10.07.2020, № 1900202007100003; 24.07.2020, № 1900202007240002; 30.07.2020, № 1900202007300001; 07.08.2020, № 1900202008070004; 13.08.2020, № 1900202008130003; 21.08.2020, № 1900202008210001; 28.08.2020, № 1900202008280007; 04.09.2020, № 1900202009040007; 02.10.2020, № 1900202010020002; 19.10.2020, № 1900202010190004; 30.10.2020, № 1900202010300007; 03.11.2020, № 1900202011030003; 06.11.2020, № 1900202011060001; 10.11.2020, № 1900202011100001) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "29 ноября 2020" заменить словами "10 января 2021";

2) в пункте 3:

абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"проведения на территории Республики Хакасия досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе рождественских и новогодних мероприятий в закрытых помещениях, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением: организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, без привлечения зрителей; организации мероприятий, проводимых на базе библиотек и музеев (при условии загрузки залов в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск не более 25%, в остальных населенных пунктах - не более 50%); проведения на открытом воздухе концертных и театральных представлений; деятельности учреждений культуры и искусства при условии наполняемости зрительного зала в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск не более 25%, в остальных населенных пунктах - не более 50%);";

в подпункте 2 слова "29 ноября 2020" заменить словами "10 января 2021";

подпункт 3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"оказывать услуги общественного питания в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск в период времени с 06:00 по 23:00 с превышением количества посетителей, находящихся в зале, более 50% от числа заявленных в паспорте готовности объекта;";

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) запрета в городах Абакан, Черногорск и Саяногорск работы кинотеатров, фитнес-центров при загрузке (наполняемости) залов более 25%.";

3) в пункте 4:

абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) лиц, проживающих или временно находящихся на территории Республики Хакасия (далее - граждане), в возрасте старше 65 лет в периоды с 15 июня по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 июля по 26 июля 2020 года, с 27 июля по 09 августа 2020 года, с 10 августа по 23 августа 2020 года, с 24 августа по 06 сентября 2020 года, с 07 сентября по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября по 04 октября 2020 года, с 05 октября по 18 октября 2020 года, с 19 октября по 01 ноября 2020 года, с 02 ноября по 15 ноября 2020 года; с 16 ноября по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:";

подпункт 3 после слов "(в том числе работниками)" дополнить словами "масочного режима,";

в подпункте 4:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"не проводить очные собрания, совещания с участием более 10 человек;";

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

"обеспечить перевод на дистанционный формат работы всех работников из числа граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению, за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным и необходимым для обеспечения нормального функционирования организаций, предприятий;";

абзацы девятый-четырнадцатый считать абзацами десятым-пятнадцатым соответственно;

4) подпункт 1 пункта 16 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"перевода на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников учреждений и предприятий республики;".

Исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия И.Войнова







