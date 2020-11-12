Указ губернатора Ивановской области от 11 ноября 2020 года № 153-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Дополнить указ пунктом 16.2 следующего содержания:

"16.2. Установить, что с 16.11.2020 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области обеспечивается реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования для обучающихся 9 - 11 классов образовательных организаций, расположенных на территории Ивановской области, с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в порядке, определяемом администрацией образовательной организации.".

1.2. Пункт 17 указа изложить в следующей редакции:

"17. Департаменту образования Ивановской области, главам городских округов и муниципальных районов Ивановской области, руководителям частных общеобразовательных организаций:

17.1. На период каникул обучающихся (с 26.10.2020 по 15.11.2020 включительно) исключить пребывание педагогических работников общеобразовательных организаций в здании и на территории общеобразовательной организации посредством перевода их на дистанционную форму работы.

17.2. Принять меры по реализации образовательных программ среднего общего образования с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

1.3. В пункте 18слова"с 26.10.2020 до 15.11.2020" заменить словами "с 26.10.2020 до издания соответствующего указа Губернатора Ивановской области".

2. Настоящий указ вступает в силу после его официального опубликования.

Действие положений пунктов 16.2, 17 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" (в редакции настоящего указа) распространяется на правоотношения с 16.11.2020.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







