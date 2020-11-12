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12 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 11 ноября 2020 года № 198 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Дата подписания 11 ноября 2020 г.
Опубликован 12 ноября 2020 г.

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 31 изложить в следующей редакции:

"З.1 Обязать граждан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 9 к настоящему постановлению, - не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Для получения помощи в доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и иной помощи граждане вправе обращаться по телефону (4152) 23-28-89 (краевое государственное автономное учреждение социальной защиты "Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа").";

2) пункт 1 части 14 изложить в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, всех форм публичных мероприятий и иных мероприятий с очным присутствием граждан (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением музеев, библиотек, КГАУ "Камчатский театр драмы и комедии", КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение", МБУК "Елизовский районный зоопарк" им. Шевлягина А.А.);";

3) в приложении 9 слово "рекомендуется" заменить словом "требуется".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов



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