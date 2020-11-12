Законопроект Костромской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 34 139 998,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 698 210,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 34 131 740,9 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 8 257,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 33 731 284,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 159 979,5 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 35 119 282,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 744 612,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 33 722 803,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 760 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 35 079 577,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 150 000,0 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2022 год в сумме 8 481,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 39 704,9 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области, бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Костромской области

Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области, бюджетами муниципальных районов (городских округов), входящих в состав Костромской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Индексация ставок отдельных видов платежей на 2021 год

Установить, что ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, предусмотренные Законом Костромской области от 9 марта 2007 года № 120-4-ЗКО "О заготовке гражданами древесины для собственных нужд на территории Костромской области", применяются в 2021 году с коэффициентом 2,45.

Статья 5. Главные администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета, органы государственной власти Костромской области, осуществляющие администрирование доходов местных бюджетов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень органов государственной власти Костромской области, осуществляющих администрирование доходов местных бюджетов, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6. Особенности использования средств, полученных государственными унитарными предприятиями Костромской области

Установить, что государственные унитарные предприятия Костромской области по итогам деятельности за 2021 год, 2022 год, 2023 год перечисляют в областной бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по нормативу в размере 50 процентов.

Статья 7. Прогнозируемые доходы областного бюджета

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему Закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 8. Условия предоставления инвестиционного налогового кредита

Инвестиционный налоговый кредит по договорам, заключенным в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, по налогу на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, а также по региональным налогам предоставляется на срок от одного года до пяти лет с взиманием процентов на сумму кредита в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей за период договора об инвестиционном налоговом кредите.

Статья 9. Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями Костромской области

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение казенных, бюджетных и автономных учреждений Костромской области в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе Костромской области, в порядке, установленном финансовым органом Костромской области.

Статья 10. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Костромской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Костромской области по программам и главным распорядителям средств областного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 4 255 089,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 060 352,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 066 940,1 тыс. рублей.

Статья 11. Резервный фонд администрации Костромской области

Утвердить размер Резервного фонда администрации Костромской области на 2021 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

Статья 12. Дорожный фонд Костромской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Костромской области на 2021 год в размере 6 511 582,4 тыс. рублей, на 2022 год в размере 7 199 755,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 8 903 985,2 тыс. рублей.

Статья 13. Резервный фонд Костромской области

Утвердить размер Резервного фонда Костромской области на 2021 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

Статья 14. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Костромской области и казенных учреждений Костромской области

Установить, что органы государственной власти Костромской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности государственных гражданских служащих Костромской области и работников казенных учреждений Костромской области, за исключением случаев, связанных с изменением состава и (или) функций исполнительных органов государственной власти Костромской области и казенных учреждений Костромской области.

Статья 15. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований главных распорядителей средств областного бюджета, осуществляющих функции в соответствующей сфере деятельности, в порядках, утвержденных администрацией Костромской области, в случаях осуществления расходов на:

1) отдельные мероприятия в области водного транспорта;

2) отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта;

3) отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта;

4) отдельные мероприятия в области воздушного транспорта (возмещение части затрат юридических лиц, связанных с осуществлением аэропортовой деятельности);

5) отдельные мероприятия в области воздушного транспорта (возмещение затрат юридических лиц, связанных с осуществлением внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа);

6) отдельные мероприятия в области воздушного транспорта в связи с осуществлением воздушных перевозок по софинансируемым маршрутам;

7) возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении по регулируемым тарифам;

8) возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по проезду отдельным категориям граждан:

учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении;

оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, - на автомобильном транспорте общего пользования в городском и пригородном сообщении, а также водном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по 30 сентября;

оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Костромской области, - на автомобильном транспорте общего пользования в городском и пригородном сообщении, а также водном и железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по 30 сентября;

достигших возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", оказание мер социальной поддержки которым не относится к ведению Российской Федерации и Костромской области, - на автомобильном, водном и железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении в период с 1 мая по 30 сентября;

больных хронической почечной недостаточностью терминальной стадии - на автомобильном транспорте общего пользования в межмуниципальном и пригородном сообщении;

9) возмещение части затрат предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1 килограмм молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко), связанных с глубокой переработкой произведенного на территории Костромской области молока и поставкой молока и молочных продуктов в учреждения социальной сферы;

10) возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

11) возмещение части затрат всем категориям хозяйств, включая личные подсобные хозяйства, занимающимся содержанием и разведением свиней, по переводу хозяйств на альтернативные виды животноводства;

12) возмещение части затрат на приобретение семян сельскохозяйственных культур и (или) создание страхового фонда (запаса) семян сельскохозяйственных культур на территории Костромской области;

13) возмещение части затрат на производство льняной продукции, зерна;

14) возмещение части затрат на увеличение производства молока;

15) оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства;

16) возмещение части затрат на производство и приобретение элитных семян;

17) возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями;

18) возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

19) возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса;

20) возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга);

21) возмещение части затрат по выполнению мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

22) возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на участие в выставках и (или) ярмарках;

23) возмещение части затрат на дополнительное профессиональное образование и (или) профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих и (или) программам повышения квалифицированных рабочих и служащих кадров массовых профессий, руководителей и специалистов организаций, входящих в состав агропромышленного комплекса Костромской области, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, работников, принятых на работу в крестьянские (фермерские) хозяйства;

24) возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре, по ставке на 1 голову;

25) возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову;

26) возмещение части затрат на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

27) поддержку экспорта продукции агропромышленного комплекса Костромской области;

28) возмещение части затрат на приобретение пчелосемей;

29) возмещение части затрат на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение квалифицированными специалистами;

30) возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по реализации сжиженного газа населению Костромской области для бытовых нужд по регулируемым ценам;

31) возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования;

32) возмещение части затрат по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные специальные рабочие места;

33) возмещение части затрат по оплате труда инвалидов, трудоустроенных на созданные дополнительные рабочие места;

34) возмещение части затрат по оплате труда инвалидов;

35) возмещение затрат, связанных с приобретением путевок для детей (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей Костромской области;

36) возмещение затрат по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, являющимся поставщиками социальных услуг и включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение затрат при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг, предоставляются в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области.

3. Установить, что гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с решениями губернатора Костромской области, администрации Костромской области предоставляются в порядках, утверждаемых администрацией Костромской области, в пределах предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований департаменту агропромышленного комплекса Костромской области на:

1) строительство и (или) реконструкцию объектов агропромышленного комплекса;

2) поддержку начинающих фермеров;

3) развитие семейных животноводческих ферм;

4) развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

5) создание, и (или) строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории северо-восточных районов Костромской области;

6) создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Статья 16. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что за счет средств областного бюджета в пределах, предусмотренных настоящим Законом бюджетных ассигнований главным распорядителям средств областного бюджета, осуществляющим функции в соответствующей сфере деятельности, предоставляются субсидии следующим некоммерческим организациям, не , являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат по осуществлению предусмотренной учредительными документами деятельности по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области;

2) социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, связанных с:

реализацией социально значимых проектов и программ в Костромской области;

проведением мероприятий по гармонизации межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурному развитию народов в Костромской области;

оказанием услуг по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Костромской области;

оказанием услуг по развитию этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы в Костромской области;

реализацией мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Костромской области.

3) общественным объединениям, оказывающим услуги по социальной защите и реабилитации инвалидов в Костромской области;

4) некоммерческим организациям, оказывающим услуги по содействию развитию местного самоуправления;

5) ветеранским организациям Костромского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой ветеранского движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи;

6) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением государственных (муниципальных) учреждений;

7) некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);

8) некоммерческим организациям, являющимся поставщиками социальных услуг и включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), на возмещение затрат при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

9) некоммерческим организациям социального обслуживания, оказывающим услуги по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в порядке, утверждаемом администрацией Костромской области;

10) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), на развитие физической культуры и спорта на территории Костромской области;

11) частным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с:

реализацией образовательных программ дошкольного образования;

оказанием услуг по реализации основных общеобразовательных программ;

оказанием услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования;

оказанием услуг по организации питания отдельных категорий обучающихся;

12) молодежным и детским общественным объединениям на реализацию социально значимых проектов и программ в Костромской области в сфере государственной молодежной политики;

13) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере профессионального хореографического искусства (за исключением государственных (муниципальных) учреждений).

2. Порядки определения объема и предоставления субсидий, указанных в настоящей статье, устанавливаются администрацией Костромской области.

Статья 17. Областная адресная инвестиционная программа

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 2021 год в общей сумме 998 579,4 тыс. рублей согласно приложению 14 к настоящему Закону, в том числе:

1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области в сумме 467 909,2 тыс. рублей с распределением по объектам строительства и реконструкции согласно разделу 1 приложения 14 к настоящему Закону;

2) в форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в сумме 530 670,2 тыс. рублей с распределением по объектам строительства и реконструкции согласно разделу 2 приложения 14 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализацию областной адресной инвестиционной программы на 2022 год в сумме 839 360,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 43 067,5 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему Закону в том числе:

1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области на 2022 год в сумме 119 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей согласно разделу 1 приложения 15 к настоящему Закону;

2) в форме субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на 2022 год в сумме 720 360,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13 067,5 тыс. рублей с распределением по объектам строительства и реконструкции согласно разделу 2 приложения 15 к настоящему Закону.

3. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные в областной адресной инвестиционной программе, утверждаются в составе ведомственной структуры расходов областного бюджета.

Статья 18. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 19. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2021 год в сумме 9 513 436,8 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на 2022 год в сумме 10 202 047,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 597 625,1 тыс. рублей согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 20. Критерии выравнивания финансовых возможностей поселений и расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Утвердить критерии выравнивания финансовых возможностей:

1) городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год - 0,6320, на 2022 год - 0,6642, на 2023 год - 0,7005;

2) сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год - 0,5237, на 2022 год - 0,5440, на 2023 год - 0,5494.

2. Утвердить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год - 1,312432, на 2022 год -1,327178, на 2023 год - 1,327178.

Статья 21. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских округов)

1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются из областного бюджета на срок до пяти лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, и на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов -в размере одной четвертой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, - в размере 0,1 процента годовых;

3) для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, - в размере одной третьей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами) указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном администрацией Костромской области.

4. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным районам (городским округам) осуществляется без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

5. Установить объем бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов (городских округов) из областного бюджета, в том числе на срок, выходящий за пределы финансового года, в 2021 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

Статья 22. Заключение мировых соглашений

Финансовый орган Костромской области вправе в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве, принимать решения о заключении с муниципальными образованиями мировых соглашений, предусматривающих урегулирование задолженности муниципальных образований по бюджетным кредитам, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам, путем предоставления рассрочки по исполнению основного обязательства, процентов и пеней до 1 января 2025 года с ежемесячной уплатой равными долями.

Статья 23. Государственный долг Костромской области и государственные внутренние заимствования Костромской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Костромской области:

1) по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 18 139 665,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей;

2) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 18 139 665,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей;

3) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 18 139 665,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Костромской области в сумме 0 рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Костромской области в 2021 году в сумме 647260,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 629 542,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 422 098,0 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку по дополнительному соглашению от 30 апреля 2015 года №3 к Соглашению от 22 августа 2011 года №01-01-06/06-250 о предоставлении бюджету Костромской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог Общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) в 2021 году в сумме 78,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 78,7 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 78,7 тыс. рублей.

3. Установить объем средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности Костромской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам и уплату процентов за рассрочку в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам":

в 2021 году - 631 162,0 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 620 053,7 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 11 108,3 тыс. рублей;

в 2022 году - 630 542,0 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 620 053,7 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 10 488,3 тыс. рублей;

в 2023 году - 629 921,9 тыс. рублей, в том числе реструктурированная задолженность - 620 053,7 тыс. рублей, проценты за рассрочку - 9 868,2 тыс. рублей;

4. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов государственные гарантии Костромской области не предоставляются.

5. Утвердить:

1) программу государственных внутренних заимствований Костромской области на 2021 год согласно приложению 23 к настоящему Закону и программу государственных внутренних заимствований Костромской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год согласно приложению 25 к настоящему Закону и источники финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

6. Предоставить право финансовому органу Костромской области от имени Костромской области осуществлять привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета.

Статья 24. Особенности исполнения областного бюджета в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств областного бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов включительно суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные (электронные) издания и об их приобретении, о приобретении горюче-смазочных материалов, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок на организацию отдыха и оздоровления детей, об обучении на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке, по организационным взносам за участие в семинарах, форумах и соревнованиях, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам о поставке газетной бумаги для периодических печатных изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда администрации Костромской области, по договорам об оказании услуг общественными объединениями, по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг, о приобретении билетов на железнодорожный и воздушный транспорт;

2) в размере до 30 процентов включительно суммы договора (контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам (контрактам).

2. Предоставить право финансовому органу Костромской области устанавливать сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов до главных распорядителей средств областного бюджета.

3. Установить, что в 2021 году Управлению Федерального казначейства по Костромской области могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в 2021 году в объеме 50 000,0 тыс. рублей;

2) по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов в 2021 году в объеме 74 160,0 тыс. рублей на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Губернатор Костромской области С.Ситников







