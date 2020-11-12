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12.11.2020,  
10:42
Текст:  Олег Корякин

Многоликий: The National Interest высоко оценил истребитель Су-30

В США назвали достоинства многоцелевого истребителя Су-30.
Фото: Андрей Станавов/ РИА Новости Фото: Андрей Станавов/ РИА Новости
Фото: Андрей Станавов/ РИА Новости

Журнал The National Interest посвятил статью российскому истребителю Су-30. Автор Марк Эпископос считает, что изначально Су-30 был лишь одним из многочисленных вариантов Су-27. Однако он "преодолел свое ничем непримечательное происхождение и стал одним из самых продуктивных и широко экспортируемых российских истребителей".

Он напомнил, что Су-30 являлся продолжением проекта Су-27. Советскому Союзу для его огромного воздушного пространства требовался перехватчик большей дальности.

В основу нового самолета легли несколько моделей. В частности, Су-27М, Су-27УБ, (двухместный учебно-тренировочный).

Базовый вариант Су-30 поступил на вооружение в середине 1990-х годов как двухместный всепогодный сверхманевренный истребитель, предназначенный для перехвата и нанесения ударов. Он очень похож на своего собрата Су-27: крылья со стреловидными задними частями, скошенная носовая часть и куполообразная кабина. Истребитель оснащен двумя двигателями АЛ-31ФЛ, способными поддерживать максимальную скорость полета 2 Маха.  Базовая конфигурация Су-30 может похвастаться стандартным позднесоветским комплектом авиационного вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности Р-73 и обширный выбор советских управляемых бомб КАБ.

Задуманный в первую очередь как экспортный продукт, Су-30 породил множество вариантов, адаптированных к потребностям конкретных иностранных заказчиков. Индийский экспортный вариант Су-30МКИ, производимый совместно компанией "Сухой" и индийским Hindustan Aeronautics Limited (HAL), отличается отклоняемым вектором тяги. Су-30МКМ, разработанный для Королевских ВВС Малайзии, построен на основе индийского варианта с модернизацией авионики. Пожалуй, самый уникальный вариант Су-30МКК был заказан Китаем. Он превратился в хорошо вооруженный ударный истребитель, который породил собственные модификации, позже закупленные Вьетнамом и Венесуэлой.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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В начале 2010-х годов многие из усовершенствованных экспортных вариантов Су-30 были объединены в один модернизированный самолет, построенный для российских ВВС: Су-30СМ, истребитель поколения 4+. Этот самолет является одним из самых современных истребителей России.

Российская авиастроительная промышленность в настоящее время работает над Су-30СМ2, преемником Су-30СМ. Он будет оснащаться двигателями от Су-35.

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