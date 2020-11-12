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12.11.2020,  
15:04
Текст:  Алексей Брусилов

Настоящий монстр: 140-мм пушка для Leopard 2 удивляет своими размерами

Для танков Leopard 2 в Швейцарии в конце 80-х годов создавали мощную 140-мм пушку. Она до сих пор удивляет своими характеристиками и размерами.

Многие данные о ней до сих пор не обнародованы, но даже по опубликованным фотоматериалам можно понять, что по длине это орудие существенно превосходит уже имеющиеся на вооружении.

Сообщалось, что в ходе испытаний удавалось пробить бронированную плиту толщиной в один метр. Подчеркивалось, что такой результат достигался с помощью снаряда, в котором не применялся сердечник из обедненного урана.

Поскольку боеприпасы по габаритам были больше штатных, то для удобства обращения их сделали раздельными.

Пушка устанавливалась в реальный танк Leopard 2 и успешно прошла проверку, однако конструкторы не учли политическую ситуацию начала 90-х годов, когда из-за роспуска Варшавского договора и распада Советского Союза потенциальные покупатели уже не хотели тратиться на перевооружение бронетехники. Поэтому заказов не последовало. Не заинтересовал проект и швейцарскую армию.

Фото: Vedat Kaplan / youtube.com
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Своеобразным эхом этой во многом интересной разработки является находящийся в одном из музеев испытательный стенд, созданный на шасси основного боевого танка Panzer 68.

Учитывая, что от идеи создания новых орудий западные конструкторы не отказались, то полученный опыт может еще пригодиться в недалеком будущем.

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