Указ губернатора Новгородской области от 11 ноября 2020 года № 639 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Изложить подпункт 7.1 в редакции:

"7.1. Обеспечить проведение опроса работника о состоянии его здоровья и здоровья членов его семьи в части наличия признаков острых респираторных вирусных инфекций и измерения температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками острых респираторных вирусных инфекций. При выявлении работников, члены семьи которых имеют признаки острых респираторных вирусных инфекций и которые не обращались за медицинской помощью, рассмотреть вопрос о принятии мер, исключающих нахождение таких работников на рабочем месте, в том числе о переводе их на дистанционную работу, предоставлении им отпуска.

При наличии информации о выезде работника и членов его семьи за пределы населенного пункта, в котором он с семьей проживает, Новгородской области, Российской Федерации на территории с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции, усилить проведение мероприятий, предусмотренных настоящим подпунктом, в отношении работника;";

1.2. Дополнить подпунктом 7.6 следующего содержания:

"7.6. Обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при организации питания работников на территории организации или индивидуального предпринимателя во время перерывов для отдыха и питания.";

1.3. Изложить пункт 16 в редакции:

"16. Министерству образования Новгородской области:

16.1. Организовать осуществление комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей каждым специалистом психолого-медико-педагогической комиссии Новгородской области индивидуально в помещениях, где размещается комиссия, с соблюдением требований санитарных правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;

16.2. Провести тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме, итоговое сочинение (изложение) с соблюдением требований санитарных правил Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

1.4. Изложить пункт 20 в редакции:

"20. Органам государственной власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области и иным организациям при проведении заседаний, совещаний, слушаний, конференций, семинаров и иных подобных мероприятий ограничивать численность присутствующих (не более 50 человек) с обеспечением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.";

1.5. Изложить пункт 25 в редакции:

"25. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области совместно с органами исполнительной власти Новгородской области в соответствии с полномочиями усилить контроль за соблюдением запретов и ограничений, предусмотренных в указе.";

1.6. Изложить пункт 251 в редакции:

"251. Министерству здравоохранения Новгородской области:

обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями на коронавирусную инфекцию не менее 150 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней);

обеспечить 100 % охват лабораторными исследованиями на коронавирусную инфекцию лиц с клиническими признаками заболевания острой респираторной вирусной инфекцией, проживающих в Боровичском, Старорусском, Валдайском муниципальных районах;

обеспечить своевременность оказания медицинской помощи лицам, обратившимся с признаками острой респираторной вирусной инфекции и внебольничных пневмоний;

обеспечить принятие необходимых мер реагирования в случае выявления нарушений порядка оказания медицинской помощи лицам, обратившимся с признаками острых респираторных вирусных инфекций и внебольничных пневмоний;

оптимизировать схемы маршрутизации пациентов и организацию работы лабораторий, осуществляющих проведение исследований на корона-вирусную инфекцию;

обеспечить временное приостановление проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территориях Боровичского, Валдайского и Старорусского муниципальных районов.";

1.7. Дополнить пунктами 253-255 следующего содержания:

"253. Запретить нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, на территориях и в помещениях торговых и торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей (законных представителей).

254. Администрациям торговых и торгово-развлекательных центров обеспечить контроль за соблюдением требования, установленного пунктом 253 указа.

255. Рекомендовать работодателям принять решение об отложении, но не более чем на 6 месяцев, проведения периодических медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" на территориях Боровичского, Валдайского и Старорусского муниципальных районов, за исключением периодических медицинских осмотров, необходимых для выполнения работ, указанных в пунктах 14-26 Перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников.";

1.8. Изложить в приложении № 1 к названному указу строки 1-3 в редакции:

2. Указ вступает в силу с 12 ноября 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить-на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







