Первая подлодка советской постройки вошла в состав флота 90 лет назад

12 ноября 1930 года в состав Морских сил Балтийского флота вошла новая подводная лодка серии I типа "Декабрист". Эти большие торпедные дизель-электрические субмарины стали первыми подлодками, успешно освоившими суровый северный регион.

Данную серию спроектировали после революции для советского флота. Программу утвердили в 1926 году, а приняли в феврале 1927-го. Подлодку Д-1 заложили 5 марта 1927 года на Балтийском заводе в Ленинграде. Спустили на воду 9 ноября 1928 года.

Субмарина имела семь отсеков. В первом располагались торпедные аппараты, здесь же были основные жилые помещения для членов экипажа. Центральный пост, приборы управления подлодкой и ее вооружением находились в четвертом отсеке, машинное отделение - в шестом, а гребные электродвигатели, которые являлись главными двигателями подводного хода - в седьмом отсеке.

12 ноября 1930 года подлодку официально приняли в состав флота. 18 ноября из Москвы пришла приветственная телеграмма от начальника Военно-морских сил Ромуальда Муклевича, который поздравлял Морские силы Балтийского моря с вступлением в строй подлодки "Декабрист" - первенца нового советского судостроения и техники.

Через два года на "Декабристе" организовали специальные научно-исследовательские испытания для точного выявления всех тактико-технических показателей. Их итоги продемонстрировали, что субмарины типа "Декабрист" при меньшем водоизмещении не уступают однотипным британским и американским подводным лодкам. Но, как выяснилось позже, имелись и технические ошибки. Наиболее серьезными проблемами стали недостаточная скорость погружения и плохая остойчивость в подводном положении.

Летом 1933 года подлодка вместе с субмариной этого же типа Д-2 совершила переход по строящемуся Беломоро-Балтийскому каналу и 5 августа образовала силы Северной военной флотилии, которые позже стали бригадой подводных лодок Северного флота.

13 ноября 1940 года во время выполнения учебной задачи Д-1 затонула. Истинные причины ее гибели до сих пор неизвестны. Но предполагают, что субмарина превысила допустимую глубину погружения. Место гибели выяснили только в 2018 году - на глубине 250 метров в Мотовском заливе.

Подлодки типа "Декабрист" стали первыми субмаринами Северной военной флотилии и успешно приспособились к сложным климатическим условиям. После ремонта они получили новые рубки, орудие Б-2 заменили на более современное Б-24. Кстати, одна из подлодок данного типа - Д-2 "Народоволец" установлена в Санкт-Петербурге в качестве музейного экспоната.