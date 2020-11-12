Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 ноября 2020 г. 12:10
Общество
Текст: Максим Макарычев
Родина - № 11(1120)

"Нам целый мир чужбина..."

Первые свидетельства воинов Русской армии о том, как их встретили вчерашние союзники
Первостепенной задачей главнокомандующего Русской армией генерала Петра Врангеля на чужбине было размещение и обеспечение всем необходимым военных чинов и гражданских беженцев. Задача оказалась неразрешимой. Рассекреченные архивы русской эмиграции и отечественных спецслужб показывают весь ужас пережитого людьми, попрощавшимися со своей Родиной.
А. Ромасюков. Графская пристань. Севастополь. Ноябрь 1920 года.
А. Ромасюков. Графская пристань. Севастополь. Ноябрь 1920 года.

Они оказались в полной зависимости от правительств европейских стран, и в первую очередь Франции.

Уже спустя несколько недель среди эмигрантов началась паника, стали раздаваться отчаянные призывы вернуться в Россию.

Из дневника казака Шаповаленко. "Распыление армии на о. Лемносе" 20 января 1921 года.

"Сегодня в лагере мне рассказывали следующий случай: с берега заметили, что какой-то казак бросился с мостков в воду и поплыл по направлению к выходу из бухты в открытое море. "Ты куда плывешь?" - спросили его. "В Новороссийск, домой", - ответил казак. Пловца задержали и отправили в госпиталь. Первый возвращенец! Говорят, что казак очень тосковал по жене и детям..." 1.

Фото: ГА РФ. Ф. Р-5974. Оп. 2. Д. 4. Л. 18.
Архивные документы рассказали о тайной экспедиции в Советскую Россию

По лагерю русских в Галлиполи, турецком городке, хаотично перемещались толпы голодных и хмурых, с оборванными пуговицами и без погон на шинелях бывших офицеров, которые занимались поиском щепок для костра. Гордые, еще недавно самодостаточные люди...

Из доклада представителя Русского Красного Креста П.П. Перфильева о положении военнослужащих генерала Врангеля и русских беженцев на Лемносе и в Галлиполи. 16 июня 1921 года.

Генерал П.Н. Врангель выступает перед войсками.

"Лемнос - одно из тех мест на земле, где зимой очень холодно, дует постоянный, сильный норд-ост, а летом очень жарко. Два небольших городка, два-три десятка деревень, плохие дороги, унылый вид местности. После крымской эвакуации казачьи части были размещены здесь французами на двух противоположных сторонах этого огромного залива, на одной - кубанские, на другой - донские. (...)

Галлиполийский памятник в день освящения. 16 июля 1921 года.

Недостаток пищи, плохая вода, отсутствие дров, удовлетворительных помещений - все это в течение семимесячного пребывания на Лемносе не могло не отразиться на душевном состоянии казаков. Люди не хотели оставаться в строю, военные лагери таяли, в особенности у кубанцев (...) Велась агитация за поездку в Россию, был пущен слух, что в Баку на нефтяные промыслы требуются тысячи рабочих, которые будут там получать достаточное количество мяса, хлеба, жалование, где сулились казакам разнообразные блага (...)

Русские эмигранты в Стамбуле. 1920 - 1923 годы.

В другой части, в Галлиполи, ели и недоедали. Чувство голода пришло не сразу. Сначала просто хотелось есть, но еще было, что продать и купить, был добавочный кусок хлеба... постепенно ощущение временного недоедания сменилось чувством постоянного сосущего голода. А тут паек еще был уменьшен. Теперь хлеба хватает только до обеда. Суп из одних бобов похож на мыльный настой, и в нем плавает считанный не раз порцион - 72-113 фасоли на чан. Полторы чайных ложки сахару и немного консервов дополняют картину дневного пропитания. Это продолжается седьмой месяц; и я вижу теперь ежедневно утомленных и голодных людей, говорящих с мечтательными глазами: "ВОТ бы этот паек, да три раза повторенный" (...) Вода плохая. За дровами приходится ходить за семь верст, керосина нет, свечей тоже. Среди болезней - острое малокровие, ослабление зрения, туберкулез, фурункулы, дизентерия и т.д" 2.
"Изучаю улицы Парижа, хочу держать экзамен на шофера..."

В то же время у Врангеля усиливались трения с иностранными союзниками, в первую очередь французами и англичанами. Французский комендант в Галлиполи разместил объявление, что армии генерала Врангеля больше не существует. По международным законам она должна была разоружиться, что само по себе стало сильнейшим унижением для русских. "Союзники" забрали весь остававшийся в распоряжении Врангеля флот, в том числе новейшие линкоры. В Лондоне и Париже прекрасно понимали: многотысячная армия способна повлиять на политическую ситуацию в неспокойном регионе. И, пользуясь бедственным положением русских военных, французы начали активно вербовать их в Иностранный легион, суля большие перспективы и огромные заработки. Многие солдаты и офицеры вынуждены были записываться в отряды, отправляемые в Африку.

Паек в Галлиполи. Март 1921 года.

Узнав об этом, разъяренный Врангель высказал все накопившиеся претензии французскому командованию, даже не поставившему главкома в известность о вербовке его подчиненных. Русский штаб издал ряд приказов, запрещавших военным чинам вступать в Иностранный легион. Врангель был уверен в скором возвращении в Россию...

Надо ли говорить, что барон стал главной головной болью "союзников", для которых его армия стала обузой.

Реклама в эмигрантском издании. Стамбул. 1921 год.

Из телеграммы министра иностранных дел Франции А. Бриана Верховному французскому комиссару в Константинополе генералу Пеллё. 16 июня 1921 года.

"...я плохо могу объяснить себе, почему вы не приняли до сих пор мер, о которых я просил от Вас еще с марта месяца, по удалению генерала Врангеля, о котором Вам известно (...) Его присутствие в Константинополе является главным препятствием для роспуска его армии. Недостаточно только предчувствовать его отъезд. Я рассчитываю, что в самое ближайшее время это станет реальностью. Военный министр сообщил мне, что запасы продовольствия для русских беженцев подходят к концу. Мне трудно предписать их пополнение. Необходимо все сделать, чтобы избежать этого" 3.
Протоптипы. Генерал Хлудов - генерал Слащёв: Офицеры любовно называли его Яшкой

10 ноября 1921 года в беседе с председателем Всероссийской Чрезвычайной комиссии Ф.Э. Дзержинским белогвардейский генерал Я.А. Слащёв, добровольно вернувшийся в Россию, признал: 80 процентов офицеров и солдат Русской армии "хотят вернуться домой, но боятся, а 100 процентов ненавидят Англию и Францию". На вопрос об отношении последних к Русской армии "Слащёв-Крымский", названный так бароном Врангелем за личный героизм во время боев на полуострове, ответил "о желании властей этих стран использовать русских солдат исключительно как наемную силу" 4.

Сам Врангель емко и точно отразил первые итоги Крымского Исхода в письме бывшему сенатору Н.Н. Чебышеву, написанному 25 января 1923 года, в дни, когда эмигранты начали покидать "берег турецкий":

"Никогда еще за весь наш крестный путь не было более тяжких испытаний, как те, которые унес с собою прошедший год. (...) Офицерству, в главной массе своей исповедующему монархические убеждения, плохо разбирающемуся в обстановке сложной политической игры, казались соблазнительными выбрасываемые правыми демагогами лозунги и великое смущение закрадывалось в души многих. (...) Ко всему этому прибавилось полное оскудение последних остатков находившихся в моем распоряжении средств. Армия бесконечно болезненно переживала переход на трудовое положение, столь чуждое ей по самому духу своему, черный физический труд, одинаковый для офицера и солдата, тягостную зависимость от работодателя, большей частью низкого культурного уровня селянина, снятие дорогих каждому воину воинских отличий, новый непривычный уклад жизни - все это было бесконечно тяжело и глубоко потрясло русские души. Было несколько случаев самоубийства. (...) Большинство и в этих новых политических испытаниях проявило неизменное величие духа, безропотно и достойно неся свой крест. Терпя лишения и унижения, они остались верными той идее, ради которой шли на страдания и смерть на родной земле. Они не поддались соблазну советского золота и не изменили своим вождям. Армия осталась верной своей идеологии, крепко спаянной внутренне, и сохранила полностью свою политическую независимость" 5.

Парижский таксист. 1930-е годы.

Они уедут во Францию, в Болгарию, Сербию. И даже переметнутся на другую сторону Атлантики, создав русские колонии в Аргентине и Перу. Но это уже другие, не менее драматичные сюжеты.

1. ГА РФ. Ф. Р-5881. Оп. 1. Д. 808. Л. 1-2а.

2. ЦА (Центральный архив) ФСБ РФ. Ф.2. Оп.1. Д.498. Л. 192-196.

3. РГВА(К). Ф. 198. Оп. 17. Д. 401. Л. 132-133.

4. ЦА ФСБ РФ. Ф.1. Оп.5. Д.144. Л.95-98.

5. ГА РФ. Р-5955. Оп. 1. Д. 100. Л. 137-139.

Темы дня:
#Тема номера
Генерал Скобелев - Пушкину: "Лишить бы тебя "нескольких клочков шкуры"
13.11.2020 Родная речь

Генерал Скобелев - Пушкину: Лишить бы тебя "нескольких клочков шкуры"

Неожиданные ассоциации навевают порой круглые даты. Среди тех, кто крымской осенью 1920 года навсегда покидал Россию, было очень много людей, годами ранее хуливших власть, с нетерпением ожидавших смены этой власти. И, главное, не ведавших перед ней страха

Почему волны эмиграции выталкивают россиян из своей земли
12.11.2020 Cудьбы

Покинутый рай

Почему уже два столетия, год за годом, волны эмиграции выталкивают их из своей земли, от чудесных мерцающих рек, от бесконечности, в которой есть все, что нужно для жизни, - дороги, листва, цвет, хлеб, вечное движение, потому что земля - без края

Как 100 лет назад под натиском красноармейцев армия Врангеля эвакуировались из Крыма
29.10.2020 Cудьбы

Уходили мы из Крыма

В ноябре 1920 года под натиском частей Красной армии остатки Русской армии генерала Врангеля эвакуировались из Крыма. К берегам Турции на 126 судах отправились 145 693 человека, не считая судовых команд. Многие из них на Родину не вернулись

#1920-ые
#эмигранты
Беседа с художником о времени надевать и срывать маски
20.06.2020 Арт

Михаил Шемякин. Отшельник

Чтобы встретиться с художником Михаилом Шемякиным, при прочих обстоятельствах пришлось бы долго и нудно караулить, пока великий отшельник выберется поближе к людям из французской глубинки, где обитает уже много лет. Сейчас же технический прогресс позволяет постучаться в чужое жилище, не выходя из собственного

История борьбы и любви оппозиционеров, высланных 100 лет назад из Америки
21.12.2019 Cудьбы

Двое с "Красного ковчега"

На рассвете 21 декабря 1919 года на острове Эллис в бухте Нью-Йорка наблюдалось необычное зрелище. Из тюрьмы на пронизывающем до костей ветру вывели 249 человек. Всех их посадили сначала на паром, а затем на старый военный транспорт американской армии "Буфорд". Перед посадкой арестанты хором спели Интернационал

Архив Колчака выкуплен на аукционе во Франции и будет перевезен в Россию
21.11.2019 История

Документы долгое время хранились в семье вдовы адмирала, а на аукцион попали после смерти внука Александра Колчака - Александра Ростиславовича