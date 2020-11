Почему волны эмиграции выталкивают россиян из своей земли

Почему они бегут? Почему уже два столетия, год за годом, волны эмиграции выталкивают их из своей земли, от чудесных мерцающих рек, от бесконечности, в которой есть все, что нужно для жизни, - дороги, листва, цвет, хлеб, вечное движение, потому что земля - без края.

Что еще нужно?

Нам страшно отвечать на этот вопрос, лучше бы помолчать, но жизнь, старая и новая, берет за руки - говори, не молчи, в чем излом этой земли, этой сладостной земли, из которой бегут?

Русская молочная. Париж. 1920-е годы.

Четыре волны

В 1828-1915 гг. из России (в ее прежних границах) эмигрировали 4,5 млн чел. В первую "эпоху" эмиграции (1828-1859 гг.) - 33 тыс. чел. Население еще закреплено. Во вторую (1860-1889 гг.) - 1129 тыс. Уже много. В третью (1890-1915 гг.) - 3348 тыс. По нарастающей. Более 60% осели в США1. А кто-то приезжал в это время в Россию на вечное жительство? Немалое число - 4,2 млн чел. Две трети из Европы, преимущественно из Германии и Австрии2.

Так что - не повальное бегство, почти баланс. Страна, ее люди - в целости.

Три волны эмиграции советского периода. Первая в 1918-1922 гг. - 1,5-3 млн чел. Вторая в 1941-1944 гг. - 0,5-0,7 млн. Третья в 1948-1990 гг. - 0,5 млн.3 Огромные человеческие потери.

Наконец, четвертая волна, мы при ней живем. В 1992-2000 гг. - 0,9 млн чел.4, в 2003-2010 гг. - больше 0,5 млн5 (дальнее зарубежье). В 2010-е гг. "там" осели еще 0,6-0,7 млн. По оценке ООН 2019 г., в дальнем зарубежье живут не менее 2,5 млн чел. с российскими корнями. А если добавить "ближнее" - 10,5 млн.6

Правда, в "четвертую волну" есть встречный поток. В России осели 11,6 млн международных мигрантов (ООН). Подавляющее большинство из них родились на Украине, в Беларуси, Казахстане, в других постсоветских странах. Все смешалось в нашем доме с начала 1990-х.

Так кто же они - те, кто уходит? И зачем они это делают?

Основные маршруты русской эмиграции в XX веке.

Уход классов

Они бы никогда не уехали. Им было хорошо на своей земле. 1917-1922 гг. - это охота за имущими классами. "Революционная диктатура пролетариата есть власть, завоеванная и поддерживаемая насилием пролетариата над буржуазией, власть, не связанная никакими законами"7. "Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев..."8

В 1918-1922 гг. уехали из России от 1,5 до 3 млн чел., по разным оценкам9. Вероятнее всего - примерно 2 млн.10 Еще в 1926 г. заявили, что "вслед за отступавшими армиями белых происходит массовое бегство политических эмигрантов, число которых по приблизительным прикидкам достигает 2-х миллионов человек"11. Из Крыма "на 126 судах вывезено было 145 963 человека, не считая судовых команд"12. В конце 1920 г. в картотеке Главного справочного (или регистрационного) бюро в Константинополе было 190 тысяч имен с адресами. Военные - 50-60 тыс. чел., гражданские - 130-150 тыс. За 1921 г. данных нет13.

Где они осели? В 45 странах, от Абиссинии, Сиама и Японии до США14. Оценки разноречивы, но все же по докладу Ф. Нансена в 1928 г. в Лиге Наций, в 1926 г. в Германии - около 400 тыс. чел., во Франции - около 400 тыс., в Китае - 76 тыс., в Польше - 68 тыс., в Югославии - 38 тыс., в Латвии - 34 тыс., в Чехословакии - 30 тыс., в Болгарии - 28 тыс., в других странах - 300 тыс. (всего 1,1 млн)15.

181 тысяча вернулась в СССР16.

"Всего во Франции русских было, вероятно, тысяч двести - триста. В Париже нас было тысяч восемьдесят... Через какой-нибудь год мы уже считали себя настоящими парижанами. Мы говорили по-французски, знали все, что творится вокруг нас, всюду работали с французами бок о бок... Правда, у нас был и свой быт: свои церкви, клубы, библиотеки, театры. Были свои рестораны, магазины, дела, делишки. Но это для общения, для взаимной поддержки, чтобы не потеряться в этой стране. В душе же каждый считал себя европейцем и парижанином..."17.

Кто остался от них к началу 1990-х - русскими, с чистым русским языком? Кто пришел - из семей первой русской эмиграции - в Россию с деньгами и опытом в это время? Ведь были не только нищие, но и те, кто еще до мировой войны вывез капиталы. А вторые-третьи поколения были уже "на уровне" - выжили, поднялись, соединились с местными. Кто-то из них вернулся в Россию? Без реституции, просто, чтобы быть дома.

Ответ - считаные единицы.

Русские во Франции в конце 1920-х гг. - до 400 тыс. чел., в 1946 г. - 52 тыс., в 1975 г. - 12,5 тыс., в 1990 г. - 4,7 тыс.18 Имя этому - ассимиляция в 2-3 поколениях. Некому было приходить в Россию, да и незачем - у их семей отобрали имущество в России. И - не вернули. А так - да, конечно, воспоминания, музеи, сантименты, фамильные реликвии. Приезды, чтобы посмотреть, где дом стоял. Или даже стоит.

В России и за ее пределами масса семей, всё помнящих.

Но потомки белой эмиграции уже не вернутся в Россию. Они растворились среди других народов, разве что в осколках помня ту землю, из которой вышли. Это 10-12 миллионов человек. Они навсегда потеряны для нас.

Очередь москвичей, желающих эмигрировать из СССР, у консульства Государства Израиль. Август 1990 года. Фото: РИА Новости

Уход народов

В XX веке Россия лишилась двух народов - сильных, умелых, ловких. Из нее ушли евреи и немцы. Есть еще остатки, и звания "последний российский еврей" или "немец" еще никто не приобрел, но самих народов уже нет.

В Российской империи евреев в 1897 г. - 5,2 млн чел.[19] В 1881-1914 гг. из России уехали 1,98 млн евреев20.[ ]Только в Северной и Южной Америке (большей частью в США) осели 1,3 млн.21 Причины понятны: страх - вспышки погромов с 1881 г., особенно в 1903-1906 гг., черта оседлости, унизительные ущемления в правах, враждебность государства и большой массы населения, бедность.

"А там на четверть бывший наш народ..."

"Погромы 1881-1884 гг. сразу утроили русскую иммиграцию в Соединенные Штаты; события 1903-1907 гг. удвоили ее"22.

По переписи 1939 г. в СССР жили 3,03 млн евреев, в т.ч. в РСФСР - 0,96 млн. В 1959 г. - 2,18 млн и 0,87 млн соответственно. В 1979 г. - 1,94 млн в СССР, в России - 0,69 млн. Народ тает. Эмиграция, ассимиляция, низкая рождаемость. В 1989 г. уже 1,4 млн в целом по Союзу, в России - 0,55 млн. А дальше? Обвал, уход. В России по переписи 2002 г. - 0,23 млн., 2010 г. - 0,16 млн чел. Всё меньше. В 1970-2001 гг. из России уехали 0,47 млн евреев в Израиль, США, Германию23. Народ решил - в своем коллективном сознании - уйти из страны.

Причина - память о гибели своих семей, о вражде, о несвободе именно в той земле, где родился. Эта память - длинная. От нее невозможно избавиться. И еще - страх получить все это снова. Можно было бы их удержать, если бы мы в 1990-х - 2010-х годах вознеслись, как ракета, как удачный проект, вызывающий изумление в мире. Но этого не случилось.

Уходят и немцы. В 1897 г. у 1,79 млн чел. в России родным языком был немецкий24. По переписи 1939 г. в СССР жили 1,43 млн немцев, в т.ч. в РСФСР - 0,86 млн. В 1959 г. - 1,62 млн и 0,82 млн соответственно. В 1979 г. - 1,81 млн в СССР, в России - 0,79 млн. В 1989 г. - 2,04 млн в СССР, в России - 0,84 млн. Народ постепенно прибавляет. А затем Германия открывает двери для всех, кто решит вернуться. И - уход. В 2002 г. в России осталось 0,6 млн немцев, в 2010 г. - 0,39 млн чел. Наверняка сегодня еще меньше. Почему?

Депортация немцев из Поволжья. 1941 год.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28.08.1941 г.: "По достоверным данным ... среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы... В случае, если произойдут диверсионные акты ... Советское правительство по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья... Для предупреждения серьезных кровопролитий ... переселить все немецкое население..." В Сибирь, Казахстан, на Алтай, навстречу сибирской зиме.

Это и было всё немецкое население. Численность спецпоселенцев-немцев на 1.01.1953 г. - 1,2 млн, в т.ч. выселенные - 0,85 млн, репатриированные - 0,2 млн.25 То, что случилось в 1990-х, - неизбежно. Немцы ушли из России - к своим. Да, они могли бы остаться, если бы у нас случилось чудо сверхбыстрого роста, интеграции с Европой. Но это чудо не произошло. И они продолжают уходить.

Многодетная семья купца Л. Попенова из Рыбинска была расстреляна - полностью или частично по разным версиям. 1910-1917 годы.

Уход русских женщин

А русские уходят? Те из них, кто готов рисковать, самые быстрые, сильные? Нет, не религиозная эмиграция (старообрядцы, духоборы, молокане и др., до 20-30 тыс. чел. в конце XIX - начале XX в.)26,[ ]а по принципу "рыба ищет где глубже, а человек - где лучше"? Cвыше 0,25 млн чел. русских вместе с украинцами, белорусами и русинами уехали в США и Канаду в 1890-1913 гг.27

Следующая волна эмиграции из России "хотим жить там" - с начала 1990-х. Речь - о Западе, о дальнем зарубежье. Да, велик миграционный обмен России с Украиной, со странами СНГ. Для рабочего из Киргизии или с Украины заработки в Москве - свет в окошке. Каждый год идет обмен людьми на постсоветском пространстве. Россия в этом обороте в миграционном плюсе - в несколько сот тысяч чел. ежегодно.

А что с дальним зарубежьем (табл. 1)?

Даже за вычетом эмиграции евреев и немцев получим больше 1 млн людей, уехавших из России за лучшей жизнью в последние 30 лет. В 1993-2002 гг. 34% эмигрантов из России были русскими. В потоке в Германию в 2003 г. - 35,5%, в Израиль - 56,6%, в США - 68,3% (отметки эмигрантов в листках учета)28.

А кто они? "В начале 2000-х среди иммигрантов из России в возрасте от 15 лет и старше значительную часть (43%) составляли лица с высшим образованием... Американская перепись 2000 года зафиксировала высокий образовательный уровень у уроженцев России: в возрасте от 25 лет и старше более половины из них имели степень бакалавра и магистра (52%). Из американцев аналогичными степенями обладал только каждый четвертый..."29 Зачем они едут? Вот ответы эмигрантов в ЕС: 36,5% - экономическая мотивация, 18,8% - личные амбиции, 8,2% - за лучшими условиями жизни, 7% - образование, 29,4% - безопасность30.

Абсолютное большинство этих мотивов - экономические. Быть там, где лучше.

И еще - в эмиграции из России в дальнее зарубежье преобладали женщины. Это они отправлялись за лучшей судьбой. В 2009 г. в Италию женщины - 83% потока эмигрантов, в Испанию - 68%, во Францию - 65%, в Нидерланды - 64%, в Германию - 61%, в США - 55% и т.д.31

От этого - не по себе.

Мигранты из бывших союзных республик СССР.

Воспоминание о будущем

С конца XIX века Россия - страна вывоза, ухода, увода людей, имущества, их идей, капитала. Стали уходить и русские - не власть имущие, не меньшинства, а просто народ, ищущий, где лучше. И самое стыдное - женщины. Причины? Слабость, неудачные, жестокие модели общества 1900-х - 2010-х.

А что нужно - вместо? Общество, политика, полностью подчиненные качеству и продолжительности жизни в России. Мы занимаем 100-106-е места в мире по продолжительности жизни. Нужны воздух свободы, "движуха", максимум поддержки общества и государства - всем, кто придумывает, создает новое, берет на себя риски и ответственность за рост, технологии, будущее. Социальная рыночная экономика, так называемая континентальная модель, "германская" или "шведская", - они очень нам подходят. Даже по корням (в России многое вышло из немецкой практики). Нам очень подходят израильская и чешская модели - много государства, много оберега для людей, но и много свободы, дух семьи как главного в обществе.

Русские эмигранты Константин Новоселов и Андрей Гейм - лауреаты Нобелевской премии за открытие графена. 2010 год.

Все это скорее точка опоры - для того чтобы мы нашли свой собственный образ жизни. Но главное в нем должно быть одно - притяжение людей.

Не выталкивание.

Только тогда есть надежда, что миллионы покинувших Россию в 1990-е - 2010-е, еще не растворившиеся в других странах, вернутся хотя бы в какой-то части быть, жить, строить у нас надолго. Мечта? Да, конечно. Должна быть мечта.

1. Оболенский (Осинский) В. Международные и межконтинентальные миграции в довоенной России и СССР. - М.: ЦСУ СССР, 1928. С. 11, 20.

2. Там же, С. 107, 132.

3. Полян П. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию // Демоскоп Weekly, 2006. N251-252.

4. Зайончковская Ж. Эмиграция в дальнее зарубежье // Мир России, 2003. N2. С. 150.

5. Денисенко М. Эмиграция из России в страны дальнего зарубежья // Демоскоп Weekly, 2012. N509-510. С. 13.

6. UN DESA, Population Division, International Migrant Stock 2019 Database.

7. Ленин В. Пролетарская революция и ренегат Каутский. ПСС., изд. 5, т. 34. - М.: ИПЛ, 1969. С. 245.

8. Ленин. ПСС., изд. 5, т. 50. - М.: ИПЛ, 1970. С. 143.

9. Полян П. Цит. соч.

10. Федюк В., Урядова А. История русской эмиграции. 1917-1939. - Ярославль: ЯрГУ, 2006. С. 6.

11. Лубны-Герцык Л. Движение населения на территории СССР за время мировой войны и революции. М.: Госплан СССР, Изд-во "Плановое хозяйство", 1926. С. 26.

12. Врангель П.Н. Записки. Т. 2. М:, 1990. С. 214.

13. Пивовар Е., Герасимов Н. и др. Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов (гражданские беженцы, армия, учебные заведения). М.: РГГУ, 1994. С. 10, 12.

14. Справка о расселении из Константинополя с 1 сентября 1922 г. по 1 сентября 1923 г. на 13 286 чел. Источник: АВП РФ. Ф.415. Оп.1. П.6. Д.29. Л.4. Цит. по: Антошин А., Бордюгов Г. и др. "Русский мир" 1917-1928. Фонд "Русский мир", 2009 (www.airo-xxi.ru).

15. Серапионова Е. Российская эмиграция в Чехословацкой республике. М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1995. С. 18.

16. Эмиграция белая. См. БСЭ. Т. 64. М.: Советская Энциклопедия, 1933. С. 162.

17. Вертинский А. Дорогой длинною. - М.: Правда, 1991. С. 186.

18. По данным переписей населения Франции. Источник: Невская А. Русский Париж, которого нет (январь 1994). См.: alena-nevsky.com.

19. Здесь и ниже итоги переписей 1897, 1939, 1959, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.: Демоскоп Weekly, 2020. N871-872.

20. Электронная еврейская энциклопедия. Евреи России в конце 19 в. - начале 20 в. (1881-1917). Источник: www.eleven.co.il/jews-of-russia/general/15442/#06.

21. Оболенский (Осинский) В. Цит. соч. С. 24.

22. Там же. С. 53.

23. Тольц М. Постсоветская еврейская диаспора: новейшие оценки // // Демоскоп Weekly, 2012. N497-498. С. 4.

24. Оболенский (Осинский) В. Цит.соч. С. 74

25. ГА РФ, ф.9479, оп.1, д.641, л.9-12. Цит по: В.Н.Земсков. Демография заключенных, спецпоселенцев и ссыльных (30-50-е годы) // Мир России, 1999, N4. С. 121.

26. Оболенский (Осинский) В. Цит. соч. С. 57-60.

27. Там же. С. 60.

28. Денисенко М. Цит. соч. С. 6-7.

29. Там же. С. 15.

30. Williams L., Aktoprak S. Migration Between Russia and the European Union: Policy Implications from a Small-Scale Study of Irregualr Migrants. - M.: International Organization for Migration, 2010. P. 25.