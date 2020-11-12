Еще недавно четвертая промышленная революция рассматривалась в отдаленной перспективе. Но ситуация с пандемией заставила промышленников ускориться, развивать дистанционную работу. Сейчас идет борьба за повышение надежности и качества, сокращение времени простоев, приносящих бизнесу большие убытки.

Занимаясь поставкой и обслуживанием фотосепараторов, наша компания уходит от традиционной системы предупредительного ремонта, характерной для крупных предприятий, когда замена запчастей, выработавших свой ресурс, проходит по плану через определенные промежутки времени. Мы разработали систему предиктивного ремонта (от английского predict - предсказывать, прогнозировать). Машина сама отслеживает степень износа деталей и направляет соответствующую информацию. Если, допустим, эжектор совершил 400 миллионов выстрелов, то его пора менять, не дожидаясь установленного срока. Информация поступает за месяц до времени "Ч". У владельцев фотосепаратора достаточно времени, чтобы без спешки поменять почти изношенное устройство. При этом система не просто выводит информацию на экран или сообщает оператору - она предупреждает, что нужно зарезервировать эжектор на складе или у дилера. Клиент не теряет времени, ожидая поставки.

Такая система ремонта дает возможность максимально рационально использовать ресурсные детали и не переплачивать за них. Вдобавок сокращается время простоя машины в ремонте. Мониторинг отклонения от нормативов использования позволяет следить за работой оборудования. Система позволила снизить количество обращений к нам в три раза.

В начале этого года случилась показательная история. Мы тестировали новую систему на одном из предприятий и заметили, что количество выстрелов эжектора в фотосепараторе начинает снижаться. Оператору это не видно, но снижение отследил наш сервисный техник. Выяснилось, что из-за недостаточной очистки стекла негодный продукт смешивался с качественным.

Еще один пример. Клиент пожаловался на наше оборудование - упало качество сортировки льна. Раньше мы бы направили специалиста, чтобы разобраться на месте. Теперь делаем это дистанционно. Выяснили сначала, что низкое качество сортировки приходится на ночную смену. Начали изучать, как фотосепаратор работал по ночам, и увидели, что была завышена производительность. Вместо положенных восьми часов система работала вдвое меньше. Человеческий фактор никто не отменял. Оказывается, оператор завышал производительность, делал норму за смену за четыре часа и ложился спать.

Мы продолжаем работы по автоматизации внутренних процессов. Разработали автоматическое коммерческое предложение, состоящее из описания нашей продукции, дополнительного оборудования, протоколов сортировки похожего продукта, отзывов. Второе направление - автоматизация протоколов сортировки: это часть большого проекта, связанного с анализом качества. Участники рынка могут оперативно ориентироваться в качестве продукта. На основе этих разработок ведем переговоры с крупным производителем комбайнов, проявившим интерес к нашей технологии.