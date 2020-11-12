Законопроект Самарской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

общий объем доходов - 142 114 340 тыс. рублей;

общий объем расходов - 149 874 340 тыс. рублей;

дефицит - 7 760 000 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

общий объем доходов - 149 568 850 тыс. рублей;

общий объем расходов - 149 958 850 тыс. рублей;

дефицит - 390 000 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:

общий объем доходов - 155 075 950 тыс. рублей;

общий объем расходов - 154 555 950 тыс. рублей;

профицит - 520 000 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:

на 2022 год - 4 988 142 тыс. рублей;

на 2023 год - 9 072 416 тыс. рублей.

Статья 3

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году, в размере 17 952 259 тыс. рублей.

Статья 4

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход областного бюджета в 2021 году в сумме 28 570 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году, в сумме 28 570 тыс. рублей.

3. Использование средств областного бюджета, дополнительно направляемых на финансирование осуществления переданных полномочий Российской Федерации, осуществляется в объемах и по направлениям, которые установлены нормативными правовыми актами Самарской области.

Статья 5

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования и местными бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 7

Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, поступающие в консолидированный бюджет Самарской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, подлежат зачислению:

1) в областной бюджет по нормативу 90 процентов;

2) в бюджеты муниципальных образований Самарской области в соответствии с нормативами распределения на 2021 - 2023 годы согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 8

1. Размер части прибыли, полученной государственными унитарными предприятиями Самарской области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом областного бюджета, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Установить, что в областной бюджет перечисляется часть прибыли, полученной государственными унитарными предприятиями Самарской области в 2021 году, в том числе по итогам 2020 года, в размере 50 процентов.

3. Государственные унитарные предприятия Самарской области, включенные в прогнозный план (программу) приватизации имущества Самарской области на 2019 - 2021 годы или подлежащие реорганизации, обязаны до приватизации (реорганизации) перечислить в областной бюджет часть прибыли, подлежащей зачислению в бюджет за предшествующие периоды и истекший период текущего финансового года.

Статья 9

1. Образовать в расходной части областного бюджета резервный фонд Правительства Самарской области:

в 2021 году - в размере 357 000 тыс. рублей;

в 2022 году - в размере 89 250 тыс. рублей;

в 2023 году - в размере 89 250 тыс. рублей.

2. Образовать в расходной части областного бюджета резервный фонд Губернатора Самарской области:

в 2021 году - в размере 173 000 тыс. рублей;

в 2022 году - в размере 43 250 тыс. рублей;

в 2023 году - в размере 43 250 тыс. рублей.

Статья 10

1. Установить предельную величину резервного фонда Самарской области в 2021 году в сумме 100 000 тыс. рублей.

2. Установить долю остатков средств областного бюджета, подлежащих зачислению в резервный фонд Самарской области, в размере 5 процентов от общего объема остатков средств, сформированных на едином счете областного бюджета на 1 января 2021 года, не имеющих целевого назначения и не связанных с формированием объема дорожного фонда Самарской области.

Статья 11

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области:

в 2021 году - в сумме 18 736 885 тыс. рублей;

в 2022 году - в сумме 21 242 367 тыс. рублей;

в 2023 году - в сумме 22 051 681 тыс. рублей.

Статья 12

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 13

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 14

Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 15

1. Установить, что в 2021 - 2023 годах за счет средств областного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

1) топливно-энергетический комплекс;

2) сельскохозяйственное производство, заготовка, хранение, переработка, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции, модернизация объектов агропромышленного комплекса;

3) железнодорожный и речной транспорт пригородного сообщения;

4) воздушный транспорт регионального авиасообщения;

5) транспорт общего пользования, выполняющий регулярные перевозки по муниципальным маршрутам;

6) реализация мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным общественно значимым событиям, включая обеспечение отдельных категорий граждан подарками и новогодними кондитерскими наборами;

7) связь и информационные технологии;

8) содействие занятости населения Самарской области, улучшение условий и охрана труда;

9) массовая информация;

10) образование, в том числе:

в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением образовательных услуг:

дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях;

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях и в частных образовательных организациях высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

по дополнительным общеобразовательным программам соответствующего уровня и направленности - образовательными организациями, созданными религиозными организациями;

11) наука, техника, культура, искусство и культурно-просветительная деятельность;

12) оказание паллиативной медицинской помощи;

13) развитие материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей;

14) спорт и физическая культура, в том числе в целях возмещения затрат, связанных с развитием профессиональных спортивных клубов Самарской области;

15) развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности;

16) социальное обслуживание, включая реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания;

17) оказание медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;

18) стимулирование развития инвестиционной деятельности в Самарской области;

19) жилищное строительство;

20) создание и развитие индустриальных (промышленных) парков;

21) создание рабочих мест при реализации инвестиционного проекта монопрофильного городского округа Самарской области;

22) развитие и поддержка туристско-рекреационного комплекса;

23) развитие инфраструктуры в области охоты, сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания.

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Самарской области, которые должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и определять:

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий;

цели, условия и порядок предоставления субсидий;

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);

положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. Установить, что в 2021 - 2023 годах в областном бюджете предусматриваются гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с решениями Губернатора Самарской области и (или) Правительства Самарской области.

Установить, что в 2021 - 2023 годах в областном бюджете предусматриваются гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии с решениями Губернатора Самарской области и (или) Правительства Самарской области.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий устанавливается Правительством Самарской области и (или) Губернатором Самарской области.

4. Установить, что в 2021 - 2023 годах в областном бюджете предусматриваются субсидии некоммерческим организациям.

Порядок предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания устанавливается Правительством Самарской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям Самарской области на иные цели устанавливаются Правительством Самарской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается Правительством Самарской области, за исключением случаев, указанных в абзаце пятом части 4 настоящей статьи.

Предоставить субсидию в виде членского взноса в некоммерческую организацию Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" в порядке, установленном Правительством Самарской области. Определить размер ежегодного членского взноса в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" в 2021 году в сумме 5 000 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 5 000 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 5 000 тыс. рублей.

Предоставить субсидию некоммерческой организации - фонду "Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на финансовое обеспечение деятельности.

Предоставить субсидию фонду "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области" в целях реализации мероприятий федеральных, региональных (межрегиональных), муниципальных программ и проектов, направленных на создание, развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставить субсидию фонду "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области" на осуществление уставной деятельности, направленной на стимулирование инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности Самарской области.

Предоставить субсидию некоммерческой организации - фонду "Государственный фонд развития промышленности Самарской области" в целях реализации государственной промышленной политики в Самарской области и мероприятий федеральных, региональных программ и проектов, содействующих развитию промышленности Самарской области и повышению ее конкурентоспособности.

Предоставить субсидию автономной некоммерческой организации "Институт регионального развития" на финансовое обеспечение деятельности.

Предоставить субсидию фонду "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области" на организацию деятельности, направленной на повышение производительности труда на предприятиях Самарской области и реализацию региональной составляющей национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг могут также предоставляться в случае финансирования непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Правительства Самарской области и резервного фонда Губернатора Самарской области.

Статья 16

Установить, что в 2021 - 2023 годах субсидии за счет средств областного бюджета, предоставляемые государственным автономным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, отражаются на лицевых счетах государственных автономных учреждений Самарской области, открытых в министерстве управления финансами Самарской области в установленном им порядке.

Соглашения о предоставлении субсидий, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и порядки определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, должны содержать условие об открытии лицевых счетов государственных автономных учреждений Самарской области для учета операций с указанными средствами в министерстве управления финансами Самарской области.

Статья 17

Установить, что в 2021 - 2023 годах расходы государственных бюджетных и автономных учреждений Самарской области, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные государственными бюджетными и автономными учреждениями Самарской области в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также средства, поступающие этим учреждениям в рамках обязательного медицинского страхования, учитываемые на лицевых счетах учреждений, открытых им в министерстве управления финансами Самарской области, осуществляются после представления ими в министерство управления финансами Самарской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в порядке и случаях, установленных приказом министерства управления финансами Самарской области.

Статья 18

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 - 2023 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 12 и 13 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов:

в объеме до 366 000 тыс. рублей в 2021 - 2023 годах ежегодно на материальное стимулирование лиц, замещающих государственные должности Самарской области, государственных гражданских служащих Самарской области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Самарской области, в том числе участвующих в реализации национальных и федеральных проектов;

в объеме до 423 273 тыс. рублей в 2022 - 2023 годах ежегодно на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Самарской области;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделам "Резервные фонды", "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, в объеме до 530 000 тыс. рублей в 2021 году и до 132 500 тыс. рублей в 2022 и 2023 годах ежегодно на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов:

в объеме до 385 901 тыс. рублей в 2021 году, до 1 757 902 тыс. рублей в 2022 году и до 1 167 399 тыс. рублей в 2023 году на финансовое обеспечение реализации мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Культура" раздела "Культура, кинематография" классификации расходов бюджетов, в объеме до 300 775 тыс. рублей в 2021 году и до 38 775 тыс. рублей в 2022 и 2023 годах ежегодно на финансовое обеспечение мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным культурным мероприятиям.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 2021 - 2023 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных статьями 12 и 13 настоящего Закона главным распорядителям средств областного бюджета на увеличение фонда оплаты труда работников организаций в Самарской области, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

2) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета в случае предоставления некоммерческим организациям субсидий, грантов в форме субсидий, предусмотренных статьями 78 и 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по результатам отбора или конкурсных процедур;

3) принятие решений Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и органами государственных внебюджетных фондов о распределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, а также заключение соглашений, предусматривающих получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, отличных от объемов, утвержденных настоящим Законом;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет средств областного бюджета при предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;

5) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет, а также остатков безвозмездных поступлений в областной бюджет, сформированных по состоянию на 1 января 2021 года;

6) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета в целях их приведения в соответствие с федеральными правовыми актами;

7) изменение кодов бюджетной классификации, которое не затрагивает коды бюджетной классификации, отраженные в настоящем Законе;

8) перераспределение в рамках одной государственной программы Самарской области бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и (или) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области);

9) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

10) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства Самарской области;

11) увеличение и (или) перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в целях финансового обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

12) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Законе расходов областного бюджета в случае предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам или выплат (премий) физическим лицам по результатам отбора или конкурсных процедур;

13) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета для предоставления субсидий местным бюджетам, в случае внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями в Самарской области в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 19 Закона Самарской области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области";

14) перераспределение бюджетных ассигнований на иные цели, определенные Правительством Самарской области.

3. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, осуществляется после принятия соответствующего решения Губернатора Самарской области и (или) Правительства Самарской области и принятия при необходимости соответствующих нормативных правовых актов Самарской области.

Статья 19

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета:

в 2021 году - в сумме 27 615 045 тыс. рублей, из них в форме дотаций - 5 960 904 тыс. рублей, в форме субсидий - 7 544 722 тыс. рублей, в форме субвенций - 13 745 011 тыс. рублей, в форме иных межбюджетных трансфертов - 364 408 тыс. рублей;

в 2022 году - в сумме 21 370 267 тыс. рублей, из них в форме дотаций - 1 083 812 тыс. рублей, в форме субсидий - 6 131 859 тыс. рублей, в форме субвенций - 13 937 439 тыс. рублей, в форме иных межбюджетных трансфертов - 217 157 тыс. рублей;

в 2023 году - в сумме 20 028 277 тыс. рублей, из них в форме дотаций - 1 083 812 тыс. рублей, в форме субсидий - 4 676 182 тыс. рублей, в форме субвенций - 14 202 865 тыс. рублей, в форме иных межбюджетных трансфертов - 65 417 тыс. рублей.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации из областного бюджета:

в 2021 году - в сумме 149 153 тыс. рублей;

в 2022 году - в сумме 149 153 тыс. рублей;

в 2023 году - в сумме 149 153 тыс. рублей.

Статья 20

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2021 год в размере от 0,5 до 1.

Установить предельный уровень выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2021 год в размере 0,8729.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений (внутригородских районов) по осуществлению органами местного самоуправления поселений (внутригородских районов) полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год в размере 27,4708 рубля/человека.

Утвердить распределение на 2021 год дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Утвердить распределение на 2022 - 2023 годы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 21

Утвердить перечень субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 22

Утвердить объемы субсидий, предоставляемых областному бюджету из бюджетов поселений в 2021 году, согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 23

Установить, что в 2021 - 2023 годах году из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на поддержку отрасли культуры.

Установить, что в 2021 - 2023 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на создание модельных муниципальных библиотек.

Установить, что в 2021 - 2023 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на выделение грантов в целях реновации муниципальных учреждений отрасли культуры Самарской области.

Установить, что в 2021 - 2023 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на выплату денежных поощрений за лучшие концертные программы и выставки декоративно-прикладного творчества муниципальных образований в Самарской области.

Установить, что в 2021 году из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в Самарской области на создание виртуальных концертных залов.

Установить, что в 2021 - 2023 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в Самарской области на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкцию) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

Установить, что в 2021 - 2023 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.

Установить, что в 2021 - 2022 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на переселение граждан, которые не были расселены в процессе реализации областных адресных программ по переселению из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области, признанного таковым до 01.01.2012.

Установить, что в 2021 - 2023 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на поддержку общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами.

Установить, что в 2021 году из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области за счет средств резервного фонда Правительства Самарской области.

Установить, что в 2021 году из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области за счет средств резервного фонда Губернатора Самарской области.

Установить, что в 2021 году из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области на реализацию мероприятий по улучшению материально-технической базы органов местного самоуправления.

Установить, что в 2021 году из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Самарской области - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Статья 24

1. Установить, что в 2021 году при предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета местным бюджетам, в целях софинансирования которых из федерального бюджета областному бюджету предоставляется субсидия, главные распорядители средств областного бюджета принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Самарской области полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению указанных межбюджетных трансфертов в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местных бюджетов, соответствующих целям предоставления субсидии, источником софинансирования (финансового обеспечения) которых являются такие субсидии или иные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Установить, что в 2021 году перечисление субвенций из областного бюджета местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Самарской области, возникающих при выполнении государственных полномочий Самарской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в Самарской области в установленном порядке, в целях софинансирования которых из федерального бюджета областному бюджету предоставляется субсидия, осуществляется с соблюдением следующих условий:

перечисление субвенции из областного бюджета местному бюджету в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии;

осуществление Управлением Федерального казначейства по Самарской области операций по перечислению субвенции из областного бюджета местным бюджетам в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, от имени получателя средств областного бюджета.

При перечислении субвенций, указанных в абзаце первом настоящей части, главные распорядители средств областного бюджета принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Самарской области полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субвенции в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местных бюджетов, соответствующих целям предоставления субсидии, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 25

Ввести в действие следующие положения законов Самарской области, предусматривающих наделение органов местного самоуправления в Самарской области отдельными государственными полномочиями и предоставление соответствующим местным бюджетам субвенций:

Закон Самарской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды";

Закон Самарской области "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения".

Статья 26

Утвердить распределение на 2021 год субвенций, формируемых за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, по городским округам, городским округам с внутригородским делением, муниципальным районам, внутригородским районам и видам субвенций согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Утвердить распределение на 2021 - 2023 годы субвенции, формируемой за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, по городским округам, городским округам с внутригородским делением и муниципальным районам, на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений согласно приложению 14.1 к настоящему Закону.

Статья 27

Установить, что в 2021 - 2023 годах из областного бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на финансовое обеспечение долечивания (реабилитации) жителей Самарской области в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения в медицинских организациях Самарской области, участвующих в системе обязательного медицинского страхования.

Определение объема иных межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на цели, указанные в абзаце первом настоящей статьи, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Самарской области.

Статья 28

1. Установить, что в 2021 году может осуществляться предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов бюджетам городских округов (городских округов с внутригородским делением) и муниципальных районов на условиях, установленных Правительством Самарской области, в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, покрытия дефицитов местных бюджетов, а также погашения долговых обязательств муниципального образования (далее - бюджетные кредиты) на основании решения Правительства Самарской области и заключенного Правительством Самарской области или уполномоченным им органом исполнительной власти Самарской области с органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования договора о предоставлении бюджетного кредита.

2. Бюджетные кредиты предоставляются без обеспечения заемщиком исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита:

сроком от одного месяца до одного года - с уплатой процентов в размере одной восьмой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

сроком свыше одного года до трех лет - с уплатой процентов в размере одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Самарской области.

Статья 29

Установить на 2021 год лимиты бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам на сроки, выходящие за пределы финансового года, в сумме 500 000 тыс. рублей.

Установить на 2021 год лимиты бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам на сроки, не выходящие за пределы финансового года, в сумме 500 000 тыс. рублей.

Статья 30

1. Установить, что в 2021 году министерство управления финансами Самарской области в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), а в случае несостоятельности (банкротства) организаций агропромышленного комплекса по предложению министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области принимает решения о заключении от имени Самарской области мировых соглашений или о внесении в ранее заключенные мировые соглашения изменений, предусматривающих урегулирование задолженности должников - юридических лиц по денежным обязательствам перед Самарской областью как публично-правовым образованием, возникшей в связи с предоставлением бюджетных кредитов, следующими способами:

путем предоставления отсрочки и (или) рассрочки по исполнению обязательств по возврату основного долга и процентов на срок до трех лет со дня утверждения мирового соглашения или со дня утверждения изменений в ранее заключенное мировое соглашение в установленном порядке без уменьшения размера долга на сумму пеней;

путем предоставления отсрочки и (или) рассрочки по исполнению обязательств по возврату основного долга и процентов в пределах 18 месяцев со дня утверждения мирового соглашения или со дня утверждения изменений в ранее заключенное мировое соглашение в установленном порядке с уменьшением размера долга на сумму пеней, но не более чем на 70 процентов от указанной суммы пеней;

путем прекращения первоначального обязательства предоставлением должником или третьими лицами взамен исполнения отступного либо с заменой первоначального обязательства другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. Обязательства заемщиков, прекращенные настоящими способами, исключаются из состава долга перед Самарской областью в размере, пропорциональном стоимости переданного имущества, после принятия имущества в собственность Самарской области в порядке, установленном действующим законодательством. Стоимость переданного имущества определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

2. Основным условием заключения мировых соглашений или внесения в ранее заключенные мировые соглашения изменений, предусматривающих урегулирование задолженности должников - юридических лиц по денежным обязательствам перед Самарской областью как публично-правовым образованием, возникшей в связи с предоставлением бюджетных кредитов, является наличие обеспечения исполнения обязательств, имеющего высокую степень надежности (ликвидности) и соответствующего требованиям статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 31

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Самарской области:

на 1 января 2022 года в сумме 63 436 221 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 63 754 011 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 62 997 720 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

2. Установить на период с 2021 по 2023 год значение долговой нагрузки по долговым обязательствам на областной бюджет:

на 1 января 2022 года - в размере, не превышающем 35 процентов;

на 1 января 2023 года - в размере, не превышающем 35 процентов;

на 1 января 2024 года - в размере, не превышающем 35 процентов.

Долговая нагрузка по долговым обязательствам определяется как процентное соотношение планового размера государственного долга Самарской области (за исключением задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода к плановому объему доходов областного бюджета на очередной финансовый год и каждый год планового периода без учета безвозмездных поступлений.

3. Установить объемы расходов на обслуживание государственного долга Самарской области:

в 2021 году - 3 350 331 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 17 333 тыс. рублей;

в 2022 году - 3 354 991 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 16 722 тыс. рублей;

в 2023 году - 3 354 991 тыс. рублей, в том числе расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам - 16 111 тыс. рублей.

Статья 32

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 33

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 34

Утвердить программу государственных гарантий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 35

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года, за исключением положений статей 15 - 17 и части 3 статьи 31 настоящего Закона, которые действуют по 31 декабря 2023 года.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона положения статей 15 - 17 и части 3 статьи 31 Закона Самарской области от 9 декабря 2019 года № 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (официальный сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2019, 12 декабря; 2020, 17 марта, 5 июня, 8 октября) признаются утратившими силу.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







