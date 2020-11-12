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12.11.2020 15:31

"Сбер Управление Активами" привлек в ИИС более 58,5 млрд рублей

По данным Московской Биржи, на 1 ноября 2020 года частные инвесторы открыли в управляющих компаниях более 320 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Наибольшим спросом среди россиян пользуется ИИС от "Сбер Управление Активами" - 204,2 тыс. Таким образом, более 60% всех клиентов, открывших ИИС в управляющих компаниях, сделали свой выбор в пользу компании Сбера.

Василий Илларионов, исполнительный директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка:

"ИИС - один из самых популярных инвестиционных инструментов в этом году. За 10 месяцев этого года россияне открыли уже порядка 1,5 млн ИИС, при этом всего с момента запуска в 2015 году было открыто чуть более 3 млн. Причины такого интереса очевидны: заработать доход выше инфляции и ставок по депозитам сейчас можно с большей вероятностью на фондовом рынке. ИИС с доверительным управлением - готовое решение, которое дает такую возможность. При этом оно подойдет абсолютно любому, потому что не требует от человека особых знаний, усилий или времени: операции на фондовом рынке берёт на себя управляющая компания. Налоговый вычет не зависит от колебаний фондовых рынков, а открыть ИИС можно в Сбербанк Онлайн - всего за несколько кликов и к тому же на 1% дешевле, чем в офисе".

Сегодня ИИС - один из самых востребованных инвестиционных инструментов. Так, за год количество открытых в "Сбер Управление Активами" ИИС практически удвоилось - с 119,5 тыс. (на 1 ноября 2019 года) до 204,2 тыс. (на 1 ноября 2020-го). Общий объём средств на ИИС в "Сбер Управление Активами" превысил 58,5 млрд рублей.

Наибольшей популярностью среди клиентов пользуется стратегия для ИИС "Накопительная". Она дает возможность вложить средства в государственные облигации, а также облигации крупнейших российских компаний. Вложения в облигации производятся путём приобретения паев фондов под управлением "Сбер Управление Активами". Открыть ИИС с доверительным управлением можно в Сбербанк Онлайн или в одном из отделений Сбербанка по всей России.

ИИС - это специальный счёт для вложений в ценные бумаги, который даёт возможность получить доход и вернуть налоги до 52 тыс. рублей в год. В "Сбер Управление Активами" это готовое инвестиционное решение, разработанное профессиональными финансистами для тех, у кого нет возможности или опыта, чтобы самостоятельно совершать операции на фондовом рынке.

Материал предоставлен АО "Сбер Управление Активами"

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