Указ губернатора Смоленской области от 12 ноября 2020 года № 147 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 11.11.2020 № 07-12289 постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07,2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 30.10.2020 № 07-11940," дополнить словами "от 11.11.2020 № 07-12289,";

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Гражданам, проживающим на территории Смоленской области, прибывшим (вернувшимся) на территорию Смоленской области, а также гражданам, не зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) на территории Смоленской области, прибывшим на территорию Смоленской области для временного (постоянного) проживания или временного нахождения:

6.1. Обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области либо до получения после возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При наличии у граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за три календарных дня до дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области, самоизоляция не требуется.

Требования настоящего подпункта не распространяются на работников органов власти, предприятий и учреждений, деятельность которых направлена на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности, обеспечение обороноспособности и безопасности государства, общественной безопасности, гражданскую оборону и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение стабильного функционирования сетей связи специального назначения (в том числе обеспечение доставки отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений), прикомандированных к ним лиц, а также лиц, следующих транзитом через территорию Смоленской области.

6.2. Сообщить по телефону "горячей линии" (8 (4812) 27-10-95) о своем возвращении (прибытии) в Смоленскую область, месте, датах пребывания за пределами Смоленской области, контактную информацию.

6.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту жительства (месту нахождения) без ее посещения за медицинской помощью, оказываемой на дому.";

3) подпункт 13.2 пункта 13 изложить в следующей редакции:

"13.2. Граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски и иные средства защиты органов дыхания) при нахождении в общественном транспорте, в том числе городского, пригородного, междугороднего и международного сообщения, осуществляющем регулярные и заказные перевозки, в такси и при посещении гражданами:

- аптек, аптечных пунктов, помещений объектов торговли, организаций, оказывающих населению услуги, медицинских организаций;

- органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, государственных и муниципальных организаций;

- зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы), остановок (павильонов, платформ) всех видов общественного транспорта.";

4) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Лицам в возрасте 65 лет и старше необходимо принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом. Указанным лицам рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке продуктов, покупке (доставке) лекарств, выносу мусора и т.п.

Рекомендовать лицам, имеющим заболевания эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хроническая болезнь почек 3-5 стадий), трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локации (далее - лица, имеющие заболевания), лицам, перенесшим инфаркт или инсульт, беременным женщинам принять меры по соблюдению режима максимальной (полной) изоляции в домашних условиях, за исключением посещения медицинской организации, в том числе по поводу основного заболевания (Для лиц, имеющих заболевания), случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом. Указанным лицам рекомендуется пользоваться помощью волонтерских организаций по покупке продуктов, покупке (доставке) лекарств, выносу мусора и т.п.

Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим На территории Смоленской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом:

- не привлекать к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей лиц в возрасте 65 лет и старше, лиц, имеющих заболевания, лиц, перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, если их нахождение на рабочем месте не является критически важным (определяется решением работодателя) для обеспечения стабильного функционирования указанных организаций и индивидуальных предпринимателей;

- перевести указанных лиц на дистанционный режим работы.

Рекомендовать Государственному учреждению - Смоленскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации производить с 30.10.2020 до 12.11.2020 включительно, с 13.11.2020 до 26.11.2020 включительно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517, от 15.05.2020 № 683, от 30.05.2020 № 791, от 18.06.2020 № 876) назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и не привлекаемым работодателем к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей согласно настоящему пункту.";

5) в подпунктах 21.1 и 21.2 пункта 21 слова "по 14.11.2020 включительно" заменить словами "по 28.11.2020 включительно";

6) пункт 40 признать утратившим силу.

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







