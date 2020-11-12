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12 ноября 2020 г. 13:51
Общество
Текст: Артем Локалов

В Великобритании открыли памятник советским летчикам

Летчики были переброшены в Шотландию в 1943-м - чтобы изучить бомбардировщики "Албемарл" и перегнать их в Советский Союз.
Советские летчики в Шотландии. Фото: из архива Анны Белоусовой
Советские летчики в Шотландии. Фото: из архива Анны Белоусовой

На авиабазе Эррол в Шотландии они проходили обучение на британских двухмоторных бомбардировщиках, которые Великобритания передавала Советскому Союзу. В мае 1943-го один из самолетов потерпел крушение близ деревни Фернан. Три советских летчика увели машину от жилых построек, но сами погибли. В прошлом году в Фернане открыли мемориал, посвященный им.

А памятный камень в честь всех советских летчиков установили возле собора в Эрроле. Это малиновый кварцит из Карелии - таким облицована Могила Неизвестного Солдата у Кремля. Скульптор Александр Ким сказал, что постарался придать камню форму крыла и, в то же время, окаменевшего вечного огня. Табличку с английским текстом отлили на заводе в Петрозаводске. Камень сначала доставили в Петербург, оттуда на корабле в Англию, в Йоркшир, а затем на грузовике - в Шотландию.

Важную роль в том, что память советских летчиков была увековечена в Шотландии, сыграла Анна Белорусова, внучка командира экипажа Московской авиагруппы Петра Колесникова. Ее дед рано ушел из жизни - вскоре после окончания войны, в 1948-м. Ему было всего 42 года.

Но до Анны дошла семейная история, как дед во время войны оказался в Великобритании, откуда забирал боевые самолеты. Вот, что она рассказывала в интервью rg.ru два года назад:

- Моя мама помнила историю, что однажды дед гулял по лесу и нашел белые грибы. Принес их английской хозяйке, а та пришла в ужас, считая их ядовитыми. Но дед поджарил их и приготовил настоящий русский ужин.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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После этой истории Анна Белорусова и начала изучать историю авиагруппы. В национальном архиве в Лондоне увидела фамилию своего деда и других советских летчиков в составе 35-го отряда королевских ВВС. А затем узнала и детали секретной советско-британской операции по доставке самолетов "Албемарл".

- Этот мемориал - дань уважения отважным русским летчикам, которые плечом к плечу сражались с нашими летчиками во время Второй мировой войны. Надеюсь, он также будет напоминанием всем нам о сотрудничестве между нашими отважными странами в годы той ужасной войны, - сказал Первому каналу Мелвилл Джеймсон, представитель королевы Великобритании.

Темы дня:
#Россия
#СССР
#Великая Отечественная война