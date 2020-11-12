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12 ноября 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 11 ноября 2020 года № 310 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 11 ноября 2020 г.
Опубликован 12 ноября 2020 г.
Вступает в силу 13 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.4 пункта 5 исключить.

1.2. Пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Приостановить до 29 ноября 2020 года деятельность детских развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов). Допускается функционирование в данных развлекательных центрах, игровых комнатах развлекательных аппаратов с обязательным проведением их дезинфекции и размещением на расстоянии не менее 1,5 метров.

Приостановить оказание услуг общественного питания с 01 часа 00 минут до 06 часов 00 минут, за исключением оказания услуг общественного питания в помещениях на объектах дорожного сервиса, расположенных вне границ населенных пунктов.

Допускается в помещениях организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг общественного питания, одновременное присутствие не более 50% посетителей от максимально возможного, при условии нахождения не более 6 посетителей за одним столом.

Запретить до 01.12.2020 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию развлекательных мероприятий (банкетов, дискотек, конкурсов, танцевальных программ, выступлений артистов), оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание.".

1.3. Дополнить пунктами 38 и 39 следующего содержания:

"38. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги общественного питания, усилить режим текущей дезинфекции, обеспечить входной контроль за посетителями с обязательным бесконтактным измерением температуры тела гражданам. При выявлении граждан с повышенной температурой не допускать таких посетителей в объект общественного питания.

39. В целях получения уведомления о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) посещение предприятий общественного питания с 01 часа 00 минут до 06 часов 00 минут допускается при условии прохождения посетителями и работниками организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг общественного питания в течение рабочей смены, процедуры регистрации посещения с использованием специального электронного сервиса на официальном Интернет-портале администрации Владимирской области в порядке, установленном Департаментом цифрового развития Владимирской области.

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оказание услуг общественного питания, обязаны в порядке, установленном Департаментом цифрового развития Владимирской области:

- получить с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном Интернет-портале администрации Владимирской области электронный идентификатор (QR-код) для каждого места осуществления деятельности предприятия общественного питания;

- разместить электронный идентификатор (QR-код) на входе в объект общественного питания;

- обеспечить прохождение работниками и посетителями процедуры регистрации всех посещений в течение суток с использованием специального электронного сервиса на официальном Интернет-портале администрации Владимирской области.".

1.4. Пункты 38, 39 считать пунктами 40, 41.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 13.11.2020 и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области В.В.Сипягин



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