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12 ноября 2020 г.

Указ губернатора Ярославской области от 11 ноября 2020 года № 320 "О внесении изменения в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47"

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ярославской области, в условиях режима повышенной готовности, на основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", постановления Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", с учетом предложений Главного санитарного врача Ярославской области от 09.11.2020 № 76-00-04/16-5594-2020 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" изменение, изложив пункт 81 в следующей редакции:

"81. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) в период с 12 по 25 ноября 2020 года, за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью;

- прямой угрозы жизни и здоровью;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на работе является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения,".

2. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю.Миронов



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