Постановление кабинета министров Республики Адыгея от 12 ноября 2020 года № 216 "Об установлении величины прожиточного минимума за III квартал 2020 года"

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Республики Адыгея "О прожиточном минимуме в Республике Адыгея" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года:
1) на душу населения - 9 879 рублей;
2) по основным социально-демографическим группам населения Республики Адыгея:
а) для трудоспособного населения - 10 501 рубль;
б) для пенсионеров - 8 054 рубля;
в) для детей - 10 209 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Адыгея Г. Митрофанов
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