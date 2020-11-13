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13 ноября 2020 г.

Постановление кабинета министров Республики Адыгея от 12 ноября 2020 года № 216 "Об установлении величины прожиточного минимума за III квартал 2020 года"

Дата подписания 12 ноября 2020 г.
Опубликован 13 ноября 2020 г.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Республики Адыгея "О прожиточном минимуме в Республике Адыгея" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года:

1) на душу населения - 9 879 рублей;

2) по основным социально-демографическим группам населения Республики Адыгея:

а) для трудоспособного населения - 10 501 рубль;

б) для пенсионеров - 8 054 рубля;

в) для детей - 10 209 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Адыгея Г. Митрофанов



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