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13 ноября 2020 г.

Закон Астраханской области от 12 ноября 2020 года № 89/2020-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Астраханской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Астраханской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год"

Принят Думой Астраханской области 5 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Астраханской области от 1 сентября 2020 г. № 73/2020-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Астраханской области, применяемой для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год" изменение, заменив слова "9 132 рублей" словами "9 621 рубля".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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