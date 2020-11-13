Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинут на "Оскар" от России

Историческая драма режиссера и сценариста Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинута от России на кинопремию "Оскар".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

"От России выбрали фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" - сказал Меньшов в комментарии агентству.

Ранее ленты была включена в основную конкурсную программу 77-го Венецианского МКФ, где получила специальный приз жюри. В прокат она вышла 12 ноября.

Фильм рассказывает о засекреченных в советское время событиях в Новочеркасске в июне 1962 года, известных как Новочеркасский расстрел и Новочеркасский бунт. Тогда в городе была расстреляна мирная демонстрация, последовавшая за забастовкой рабочих электровозостроительного завода.

Выступление было подавлено силами милиции и армии. Информация о трагедии и количестве жертв была обнародована только в конце восьмидесятых.

Фильм вышел в российский прокат накануне. Наша рецензия на него - здесь.