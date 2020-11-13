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Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинут на "Оскар" от России

Новости
    13.11.2020, 15:01
Текст:   Олег Усков

Историческая драма режиссера и сценариста Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинута от России на кинопремию "Оскар".

Фото: kinopoisk.ru
Опубликован список 112 лучших сериалов 2020 года

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

"От России выбрали фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" - сказал Меньшов в комментарии агентству.

Ранее ленты была включена в основную конкурсную программу 77-го Венецианского МКФ, где получила специальный приз жюри. В прокат она вышла 12 ноября.

Фильм рассказывает о засекреченных в советское время событиях в Новочеркасске в июне 1962 года, известных как Новочеркасский расстрел и Новочеркасский бунт. Тогда в городе была расстреляна мирная демонстрация, последовавшая за забастовкой рабочих электровозостроительного завода.

Выступление было подавлено силами милиции и армии. Информация о трагедии и количестве жертв была обнародована только в конце восьмидесятых.

Фильм вышел в российский прокат накануне. Наша рецензия на него - здесь.

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