Постановление правительства Калининградской области от 12 ноября 2020 года № 812 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 09 ноября 2020 года № 33 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2Q20 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790 и от 11 ноября 2020 года № 811) следующие изменения:

1) в абзаце седьмом пункта 3 слова "дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы, программы профессионального обучения,", ", а также программы и проекты в сфере государственной и молодежной политики и добровольчества" исключить;

2) в абзаце одиннадцатом подпункта 1 пункта 4:

- после слов "за исключением занятий" дополнить словами "в дистанционной форме";

- слова ", в помещениях - в группах не более 12 человек, на открытых площадках - в группах не более 20 человек" исключить;

3) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

"9.1. Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Калининград" обеспечить с 16 ноября 2020 года до 01 декабря 2020 года:

1) реализацию муниципальными общеобразовательными организациями образовательных программ для обучающихся 6-10 классов на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения;

2) реализацию муниципальными организациями дополнительного образования образовательных программ на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (за исключением муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта).";

4) дополнить пунктами 10.4 - 10.6 следующего содержания:

"10.4. Государственному автономному учреждению Калининградской области общеобразовательной организации "Школа-интернат лицей-интернат" с 16 ноября 2020 года до 01 декабря 2020 года реализовывать образовательные программы для обучающихся 7-10 классов на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.

10.5. Организациям дополнительного образования, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования "Городской округ "Город Калининград", функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы исполнительной власти Калининградской области, с 16 ноября 2020 года до 01 декабря 2020 года реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.

10.6 . Частным организациям дополнительного образования, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования "Городской округ "Город Калининград", с 16 ноября 2020 года до 01 декабря 2020 года реализовывать образовательные программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (за исключением организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта).";

5) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:

"12.1. Частным общеобразовательным организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования "Городской округ "Город Калининград", с 16 ноября 2020 года до 01 декабря 2020 года реализовывать образовательные программы для обучающихся 6-10 классов на основе использования дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







