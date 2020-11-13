Указ главы Республики Крым от 13 ноября 2020 года № 347-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:
в постановляющей части Указа:
в пункте 4:
абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа.";
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. С 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением учреждений, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым) запретить посещение стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей (медицинские организации, дом ребенка, детские дома, интернаты и т.д.).";
пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. С 16 ноября 2020 года и до особого распоряжения Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить функционирование стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением организаций, находящихся в ведении Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым), в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней).";
пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
"- профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Крым С.Аксенов
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