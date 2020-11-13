Законопроект Курганской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 48 706 798,4 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 23 221 882,2 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 25 484 916,2 тыс. рублей, в том числе:

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 25 484 916,2 тыс. рублей, из них:

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 13 249 667,9 тыс. рублей;

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 7 224 162,3 тыс. рублей;

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 636 122,5 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 1 374 963,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 51 991 288,3 тыс. рублей;

3) превышение расходов над доходами (дефицит) областного бюджета в сумме 3 284 489,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 45 165 481,3 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 24 747 883,3 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 20 417 598,0 тыс. рублей, в том числе:

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 20 417 598,0 тыс. рублей, из них:

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9 151 459,6 тыс. рублей;

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 7 034 875,4 тыс. рублей;

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 3 397 526,1 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 833 736,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 45 165 481,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 3 233 855,6 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 43 741 799,0 тыс. рублей, в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 27 187 229,1 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме 16 701 939,9 тыс. рублей, в том числе:

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 16 554 569,9 тыс. рублей, из них:

дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 9 151 459,6 тыс. рублей;

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 4 953 606,5 тыс. рублей;

субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 947 644,1 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты в сумме 501 859,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 43 741 799,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденных расходов в сумме 5 651 810,0 тыс. рублей.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему закону, в том числе на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в сумме 327 761,8 тыс. рублей, и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему закону, в том числе на погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2022 году в сумме 327 761,8 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 327 761,8 тыс. рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Курганской области в 2021 году в сумме 936 415,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 900 000,0 тыс. рублей, в том числе на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в 2021 году в сумме 5 002,1 тыс. рублей, из них по бюджетным кредитам, реструктурированным в 2012 году, в сумме 441,2 тыс. рублей, реструктурированным в 2017 году в сумме 4 560,9 тыс. рублей; в 2022 году в сумме 4 674,3 тыс. рублей, из них по бюджетным кредитам, реструктурированным в 2012 году, в сумме 441,2 тыс. рублей, реструктурированным в 2017 году в сумме 4 233,1 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 4 346,5 тыс. рублей, из них по бюджетным кредитам, реструктурированным в 2012 году, в сумме 441,2 тыс. рублей, реструктурированным в 2017 году в сумме 3 905,3 тыс. рублей.

6. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Курганской области по состоянию:

1) на 1 января 2022 года в сумме 21 094 495,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 рублей;

2) на 1 января 2023 года в сумме 21 094 495,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 рублей;

3) на 1 января 2024 года в сумме 21 094 495,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

7. Предельный объем государственного долга Курганской области на 2021 год составляет 23 221 882,2 тыс. рублей, на 2022 год - 24 747 883,3 тыс. рублей, на 2023 год - 27 187 229,1 тыс. рублей.

8. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Курганской области на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему закону, Программу государственных внутренних заимствований Курганской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 2

Утвердить Перечень главных администраторов доходов областного бюджета и Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 3

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области и местными бюджетами муниципальных образований Курганской области (далее - местные бюджеты) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 4

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 5

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего закона:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему закону;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему закону, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему закону;

4) распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 7 173 805,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3 838 277,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 600 744,6 тыс. рублей.

Статья 6

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам:

1) на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему закону;

2) на 2022 год согласно приложению 16 к настоящему закону;

3) на 2023 год согласно приложению 17 к настоящему закону.

2. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Курганской области, применяемого для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Курганской области:

1) на 2021 год в размере 0,719;

2) на 2022 год в размере 0,719;

3) на 2023 год в размере 0,719.

3. Определить нормативы финансового обеспечения реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях согласно приложению 18 к настоящему закону и нормативы финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях согласно приложению 19 к настоящему закону.

4. Установить, что в 2021 году в соответствии с пунктом 71 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Управлению Федерального казначейства по Курганской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета передаются полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты из областного бюджета, в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Статья 7

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в сумме до 300 000 тыс. рублей на срок, не выходящий за пределы 2021 года, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить плату за пользование указанными в пункте 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Финансовое управление Курганской области проводит реструктуризацию денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при исполнении местных бюджетов, и осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на следующих условиях:

1) за пользование средствами областного бюджета взимается плата (проценты) в размере, установленном пунктом 2 настоящей статьи;

2) уплата процентов за предоставление отсрочки (рассрочки) исполнения обязательств по бюджетному кредиту осуществляется ежегодно не позднее 1 декабря.

Статья 8

1. Установить, что в 2021 году за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено бюджетным законодательством), выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

1) развитие образования и науки;

2) проведение научных исследований;

3) развитие физической культуры и спорта;

4) производство сельскохозяйственной продукции;

5) развитие промышленности;

6) социальное обеспечение населения;

7) развитие культуры, искусства и сохранение культурных ценностей;

8) охрана здоровья граждан;

9) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

10) пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

11) содействие занятости населения;

12) развитие туризма и туристской деятельности.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, предоставляются в соответствии с постановлениями Правительства Курганской области, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в областной бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) средств областного бюджета, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля Курганской области соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Статья 9

Утвердить Перечень субсидий местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2022 годов согласно приложению 20 к настоящему закону.

Статья 10

Приостановить в 2021 году действие отдельных положений законов Курганской области по Перечню согласно приложению 21 к настоящему закону.

Статья 11

Правительство Курганской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности государственных гражданских служащих Курганской области и работников казенных учреждений Курганской области, если такое увеличение не требуется в связи с осуществлением органами государственной власти Курганской области переданных полномочий Российской Федерацией.

Статья 12

Ввести в действие на 2021 год пункт 21 статьи 7 Закона Курганской области от 31 декабря 2004 года № 6 "О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье".

Статья 13

Размер пособия на ребенка подлежит индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги в размере 4 процентов.

Статья 14

Установить, что в 2021 году в соответствии с пунктом 6 статьи 43 Закона Курганской области от 28 декабря 2007 года № 326 "О бюджетном процессе в Курганской области" в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета могут быть внесены изменения на основании предложений, представленных в Финансовое управление Курганской области главными распорядителями средств областного бюджета до 25 февраля 2021 года, в случае перераспределения предусмотренных им бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществлялось в 2020 году, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем остатка не использованных в 2020 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

Губернатор Курганской области В.М.Шумков







