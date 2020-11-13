Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 г. № 232н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)"

Зарегистрирован 12.11.2020 г. № 60856

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 12.11.2020 г.

Вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 2026 г. включительно.

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 2018, № 1, ст. 17), подпунктом 5.2.8(2) пункта 5 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2016, № 17, ст. 2399), подпунктом 5.2.4 пункта 5 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119; 2012, № 7, ст. 852), приказываю:

Установить:

а) цену, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) игристого вина (шампанского) у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, а также у крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя, признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), поставляющих такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной винодельческой продукции или лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной винодельческой продукции, и цену, не ниже которой осуществляются поставки (за исключением экспорта) игристого вина (шампанского) организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции или сельскохозяйственными товаропроизводителями на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной винодельческой продукции или лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной винодельческой продукции, в размере 118 рублей за 0,75 литра готовой продукции;

б) цену, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) игристого вина (шампанского) у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) игристого вина (шампанского) организацией, осуществившей закупку такой продукции у иной организации или сельскохозяйственного товаропроизводителя, в размере 137 рублей за 0,75 литра готовой продукции;

в) цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере 169 рублей за 0,75 литра готовой продукции.

2. Цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского), розлитого в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, указанным в подпунктах "а" - "в" пункта 1 настоящего приказа.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

Министр А.Г. Силуанов