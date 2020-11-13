Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 г. № 234н "Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола)"

Зарегистрирован 12.11.2020 г. № 60858

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 12.11.2020 г.

Вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 2026 г. включительно.

В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 2018, № 49, ст. 7520), подпунктом 5.2.8(2) пункта 5 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2016, № 17, ст. 2399), и подпунктом 5.2.5 пункта 5 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119; 2019, № 23, ст. 2965), приказываю:

1. Установить цену (без учета акциза и налога на добавленную стоимость) на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, и на денатурированный этиловый спирт, произведенный из пищевого и непищевого сырья (за исключением биоэтанола), не ниже которой осуществляются его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), в размере 44 рублей за 1 литр безводного спирта.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

Министр А.Г. Силуанов