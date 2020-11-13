Законопроект Псковской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 36470810 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 39079262 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 2608452 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2022 года в сумме 21415374 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 36332948 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 36889547тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 36332948 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 722925 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 36889547 тыс. рублей, в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 1548973 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга области на 01 января 2023 года в сумме 21415374 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей, и на 01 января 2024 года в сумме 21415374 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов областного и местных бюджетов и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов доходов бюджетов поселений, муниципальных районов и городских округов области согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Администрация области вправе в случае изменения полномочий органов исполнительной власти области закреплять и уточнять закрепленные за ними доходные источники областного бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов, предусмотренные приложениями 1 и 2 к настоящему Закону, с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

Статья 3. Поступление доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям

1. Утвердить поступление доходов в областной бюджет по группам, подгруппам и статьям на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, на 2021 год в сумме 12402272 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10719287 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9200100 тыс. рублей.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить, что доходы областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов формируются за счет:

1) налоговых доходов от региональных налогов, неналоговых доходов по нормативам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) налоговых доходов от федеральных налогов и сборов по нормативам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) налоговых доходов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в областной бюджет:

77 процентов доходов, поступающих от территории соответствующего муниципального района от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога;

84 процента доходов, поступающих от территории соответствующего городского округа от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога;

4) региональных налогов и сборов в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам в соответствии с нормативами отчислений согласно приложению 6 к настоящему Закону;

5) безвозмездных поступлений.

2. Установить в порядке замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Псковской области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в областной бюджет, бюджеты муниципальных районов (городских округов), поселений Псковской области по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению территориальным органом Федерального казначейства между областным и местными бюджетами, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Установить нормативы отчислений доходов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

5. Передать бюджетам муниципальных районов, городских округов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

23 процента доходов, поступающих от территории соответствующего муниципального района от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога;

16 процентов доходов, поступающих от территории соответствующего городского округа от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога.

6. Передать на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов бюджетам муниципальных районов, городских округов 100 процентов задолженности по отмененным местным налогам и сборам.

Статья 5. Установление нормативов по отдельным региональным платежам

Установить государственным предприятиям области платежи в областной бюджет в размере 40 процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты, в соответствии с Порядком согласно приложению 10 к настоящему Закону, за исключением государственных предприятий области, основным видом деятельности которых является деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, деятельность автобусных станций. Установить государственным предприятиям области, основным видом деятельности которых является деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, деятельность автобусных станций, платежи в областной бюджет в размере ноль процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджеты.

Статья 6. Прогнозный план (программа) приватизации объектов собственности области

Утвердить прогнозный план (программу) приватизации объектов собственности области, стоимость каждого из которых превышает 2000000 рублей, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению 14 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Псковской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 3275902 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2900065 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2863512 тыс. рублей.

5. Утвердить в составе расходов областного бюджета объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Псковской области на 2021 год в сумме 8353716 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону, на 2022 год в сумме 9036083 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10462007 тыс. рублей согласно приложению 19 к настоящему Закону.

6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Администрацией области.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 8. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2021 год в сумме 10935798 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10125928 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9575641 тыс. рублей.

2. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем дотаций местным бюджетам из областного бюджета на 2021 год в сумме 1775494 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1533469 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1506443 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год в сумме 1509864 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1456969 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1429443 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону.

3. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год в размере 8005,53 рубля на человека, на 2022 год в размере 7420,63 рубля на человека и на 2023 год в размере 7177,69 рубля на человека.

4. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

5. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 2021 год в сумме 4145929 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 3576165 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3055278 тыс. рублей согласно приложению 23 к настоящему Закону.

6. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 2021 год в сумме 4527980 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4518538 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4516218 тыс. рублей согласно приложению 24 к настоящему Закону.

7. Утвердить в составе расходов областного бюджета объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме 464895 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 476256 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 476202 тыс. рублей согласно приложению 25 к настоящему Закону.

8. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем перечислений Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственному учреждению) по Псковской области на осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий, на 2021 год в сумме 20000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 20000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 20000 тыс. рублей.

9. Утвердить в составе межбюджетных трансфертов объем субвенций федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2021 год в сумме 1500 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1500 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1500 тыс. рублей.

Статья 9. Государственные внутренние заимствования и государственные гарантии Псковской области

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Псковской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов государственные гарантии Псковской области не предоставляются.

3. Установить, что бюджетным полномочием по осуществлению в 2021 году государственных заимствований Псковской области в части привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета обладает Комитет по финансам Псковской области.

Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год согласно приложению 27 к настоящему Закону, на плановый период 2022 год и 2023 годов согласно приложению 28 к настоящему Закону.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов и особенности использования средств

1. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном Администрацией области.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов.

3. За несвоевременный возврат бюджетного кредита и процентов за пользование им взыскиваются пени в размере 1/300 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату наступления сроков исполнения обязательств, за каждый день просрочки от суммы задолженности.

4. Задолженность организаций перед областным бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам в случае ликвидации этих организаций вследствие признания их несостоятельными (банкротами) по решению суда подлежит списанию в порядке, установленном Администрацией области.

5. В 2021-2023 годах списание части реструктуризированных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным бюджетам, осуществляется в соответствии с постановлением Администрации области от 29.05.2019 № 208 "О порядке проведения реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам до 01 января 2019 года".

6. Установить плату за пользование средствами областного бюджета в связи с реструктуризацией обязательств по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным бюджетам, в размере 0,1 процента годовых.

Статья 12. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить размер социального пособия на погребение умершего в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем 6124,86 рублей.

2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в виде добровольных пожертвований государственным казенным учреждениям, поступившие в областной бюджет сверх утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение расходов соответствующего государственного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Комитетом по финансам Псковской области.

3. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков, неиспользованных целевых межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета.

4. Установить, что не использованные по состоянию на 01 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

5. Установить, что Управление Федерального казначейства по Псковской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в 2021 году осуществляет полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством, по перечню согласно приложению 29 к настоящему Закону.

6. Управление Федерального казначейства по Псковской области в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, осуществляет казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств Псковской области по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансов по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 13. Численность государственных гражданских служащих и работников государственных учреждений области

1. Администрация области, государственные учреждения области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности государственных гражданских служащих, работников государственных учреждений области, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" субъектам Российской Федерации передаются отдельные полномочия Российской Федерации, случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на субъект Российской Федерации возлагается осуществление полномочий по вопросам, ранее относящимся к вопросам местного значения и осуществляемым органами местного самоуправления.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2021 года.

Губернатор области М.Ю.Ведерников







