Подводная "Хиросима": первому атомному ракетоносцу исполнилось 60 лет

12 ноября 1960 года на Севмаше подписали приемный акт головного атомохода проекта 658. Он получил название К-19, отметили в пресс-службе предприятия. Крейсерская подводная лодка предназначалась для нанесения удара по военно-морским базам противника, портам, объектам на побережье и в глубине территории. Сам проект субмарины разработали в ЦКБ-18 под руководством Сергея Ковалева. Сегодня - это центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин".
Первым атомным подводным лодкам проекта 658 нужно было всплывать, чтобы выполнить ракетные стрельбы. Это демаскировало атомоход. Поэтому после разработки ракет с возможностью подводного старта субмарину модернизировали. И К-19 первой из атомных ракетоносцев выполнила в 1964 году пуск ракеты Р-21 из-под воды.
Но из-за многочисленных аварий подлодка получила прозвище "Хиросима". 4 июля 1961 года в 70 милях от норвежского острова Ян-Майен произошла авария правого реактора. Из-за сильного облучения в этом же месяце скончались восемь членов экипажа. 15 ноября 1969 года К-19 столкнулась с американской подлодкой USS Gato. Пострадавших не было и экипаж смог довести подлодку до базы. 24 февраля 1972 года случился пожар.
В 1979 году К-19 переоборудовали в подлодку связи по проекту 658С, а в 1990-м вывели из боевого состава в резерв. Ее утилизировали в 2003 году. Осталась только рубка, которая стоит в городе Снежногорске Мурманской области перед судоремонтным заводом "Нерпа".
Подводное водоизмещение К-19 - 5300 тонн, длина - 114 метров, ширина - 9,2. Предельная глубина погружения - 300 метров. Автономность плавания - 50 суток. Экипаж - 104 моряка. Всего на Севмаше построили восемь атомных подлодок этого проекта.