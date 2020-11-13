Указ главы Республики Северная Осетия - Алания от 12 ноября 2020 года № 348 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности"

В соответствии с пунктом 8 Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Северная Осетия-Алания от 17 июля 2020 года № 214 "О снятии отдельных ограничений, установленных в связи с введением на территории Республики Северная Осетия-Алания режима повышенной готовности" следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. На период действия режима повышенной готовности установить, что:

Деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров (в том числе ночных клубов), закусочных, летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей допускается с 06.00 до 23.00, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов.

Запрещается курение табака, использование кальянов, устройств или приборов для потребления никотиносодержащей продукции или аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем в организациях общественного питания.

Посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия.

Посещение гражданами культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов) допускается при условии одновременного присутствия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия, за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.

Посещение гражданами досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов) допускается при условии одновременного присутствия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия.

Посещение детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах допускается при условии одновременного присутствия не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия.

Посещение гражданами массовых физкультурных, спортивных мероприятий допускается при условии согласования проведения таких мероприятий Министерством физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия-Алания.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше в периоды с 15 июня 2020 года по 28 июня 2020 года, с 29 июня 2020 года по 12 июля 2020 года, с 13 июля 2020 года по 26 июля 2020 года, с 27 июля 2020 года по 9 августа 2020 года, с 10 августа 2020 года по 23 августа 2020 года, с 24 августа 2020 года по 6 сентября 2020 года, с 7 сентября 2020 года по 20 сентября 2020 года, с 21 сентября 2020 года по 4 октября 2020 года, с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года, с 19 октября 2020 года по 25 октября 2020 года, с 26 октября 2020 года по 1 ноября 2020 года, со 2 ноября 2020 года по 8 ноября 2020 года, с 9 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года, с 16 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года сохраняется режим самоизоляции, за исключением работников организаций, чье нахождение на рабочем месте по решению работодателя является важным для обеспечения деятельности указанных организаций.";

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-Алания совместно с органами местного самоуправления обеспечить с 16 ноября 2020 года возобновление учебного процесса в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы."

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Республики Северная Осетия-Алания В.Битаров







