Законопроект Рязанской области "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 62 060 240 026,09 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 16 768 227 562,88 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 16 433 178 839,90 рубля;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 64 621 301 896,09 рубля;

дефицит областного бюджета в сумме 2 561 061 870,00 рубля.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 61 784 397 153,22 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 13 486 742 897,78 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 13 123 926 628,48 рубля;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 62 921 719 453,22 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 744 423 073,05 рубля;

дефицит областного бюджета в сумме 1 137 322 300,00 рубля.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 63 372 702 587,99 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 10 078 903 320,14 рубля, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 9 509 932 228,29 рубля;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 65 024 522 087,99 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 055 956 060,85 рубля;

дефицит областного бюджета в сумме 1 651 819 500,00 рубля.

Статья 2. Прогнозируемые доходы областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Рязанской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Доходы областного бюджета формируются за счет:

доходов - в соответствии с нормативами отчислений, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", Законом Рязанской области от 13 ноября 2006 года № 137-ОЗ "Об установлении единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов и городских округов Рязанской области", Законом Рязанской области от 16 ноября 2018 года № 69-ОЗ "Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Рязанской области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения", настоящим Законом;

50 процентов прибыли государственных унитарных предприятий Рязанской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Рязанской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Установить в соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5. Главные администраторы доходов бюджетов и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов областного бюджета, а также закрепляемые за ними доходы областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, а также закрепляемые за ними источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местных бюджетов - органов государственной власти Рязанской области, а также закрепляемые за ними доходы местных бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

4. В случае поступления средств федерального бюджета, не предусмотренных настоящим Законом, министерство финансов Рязанской области вправе вносить соответствующие изменения в состав кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов областного бюджета, с внесением соответствующих изменений в настоящий Закон.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Рязанской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Рязанской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на государственную поддержку семьи и детей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 3 418 240 512,78 рубля, на 2022 год в сумме 3 527 521 724,56 рубля, на 2023 год в сумме 3 587 601 412,80 рубля.

Статья 7. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета местным бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в 2021 году в сумме 19 054 148 332,98 рубля, в 2022 году в сумме 16 885 466 979,95 рубля, в 2023 году в сумме 15 235 369 568,19 рубля.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в 2021 году в сумме 19 028 598 332,98 рубля, в 2022 году в сумме 16 858 333 079,95 рубля, в 2023 году в сумме 15 204 359 468,19 рубля.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2021 год в сумме 1 500 796 992,96 рубля, на 2022 год в сумме 1 465 653 795,12 рубля, на 2023 год в сумме 1 269 147 854,55 рубля.

В целях определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) установить:

критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) для первого этапа распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2021 год - 0,843, на 2022 год - 0,841, на 2023 год - 0,842;

критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) для второго этапа распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2021 год - 1,077, на 2022 год - 1,086, на 2023 год - 1,063.

В целях определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), отражающих результаты инвентаризации расходных полномочий органов местного самоуправления, установить поправочный коэффициент в размере 0,2 ежегодно.

В целях определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) исходя из численности жителей муниципального района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) установить объем средств в расчете на одного жителя муниципального района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) в сумме 160 рублей ежегодно.

Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) между муниципальными районами (городскими округами, городскими округами с внутригородским делением) Рязанской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Установить коэффициент индексации, применяемый при расчете норматива для определения общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) Рязанской области на осуществление полномочий органов государственной власти Рязанской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов) за счет средств областного бюджета, на 2021 год - 1,037, на 2022 год - 1,04, на 2023 год -1,04.

5. Утвердить объем субвенций местным бюджетам на 2021 год в сумме 11 997 379 321,26 рубля, на 2022 год в сумме 11 874 763 226,34 рубля, на 2023 год в сумме 11 917 330 072,88 рубля.

Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской области:

на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

на 2023 год согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений Рязанской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субвенций бюджетам поселений Рязанской области на реализацию Закона Рязанской области от 6 декабря 2010 года № 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Установить коэффициент индексации, применяемый при распределении между бюджетами муниципальных образований Рязанской области субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, на 2021 год в размере 1,037, на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 1,04 ежегодно.

6. Утвердить объем субсидий местным бюджетам на 2021 год в сумме 4 943 424 671,31 рубля, на 2022 год в сумме 3 511 916 058,49 рубля, на 2023 год в сумме 2 011 881 540,76 рубля.

Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему закону.

Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субсидий бюджетам поселений Рязанской области на реализацию подпрограммы "Развитие жилищного строительства" государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов" на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Утвердить распределение субсидий бюджетам поселений Рязанской области на реализацию подпрограммы "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам создания и восстановления воинских захоронений" государственной программы Рязанской области "Развитие местного самоуправления и гражданского общества" на 2021 год согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Установить, что распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области утверждается правовыми актами Правительства Рязанской области.

Установить, что распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда утверждается адресной программой Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.

7. Утвердить объем дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в сумме 501 297 347,45 рубля.

Утвердить распределение дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему Закону.

8. Предусмотреть в составе подраздела 0113 "Другие общегосударственные вопросы" иные дотации для стимулирования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области к повышению эффективности бюджетных расходов местных бюджетов на 2021 год в сумме 4 000 000,00 рубля.

Предусмотреть в составе подраздела 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" иные дотации для премирования муниципальных образований Рязанской области - победителей областного конкурса на звание "Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской области" на 2021 год в сумме 5 000 000,00 рубля.

Предусмотреть в составе подраздела 1402 "Иные дотации" бюджетные ассигнования для:

предоставления грантов муниципальным районам и городским округам в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области на 2021 год в сумме 5 000 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 5 000 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 5 000 000,00 рубля;

стимулирования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Рязанской области по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов на 2021 год в сумме 5 000 000,00 рубля;

Установить, что иные дотации предоставляются в случаях, предусмотренных настоящей частью и принимаемыми в соответствии с настоящим Законом постановлениями Правительства Рязанской области.

9. Предусмотреть в составе подраздела 0503 "Благоустройство" иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2021 год в сумме 50 000 000,00 рубля.

Предусмотреть в составе подраздела 0801 "Культура" иные межбюджетные трансферты на создание:

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" на 2021 год в сумме 11 000 000,00 рублей, на 2022 год - 1 000 000,00 рублей, на 2023 год - 1 000 000,00 рублей;

виртуальных концертных залов в городах Рязанской области на 2021 год в сумме 5 700 000,00 рублей.

Установить, что иные межбюджетные трансферты предоставляются в случаях, предусмотренных настоящей частью, и распределяются между муниципальными образованиями, принимаемыми в соответствии с настоящим Законом постановлениями Правительства Рязанской области.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов в 2021 году в сумме 25 550 000,00 рубля, в 2022 году в сумме 27 133 900,00 рубля, в 2023 году в сумме 31 010 100,00 рубля.

11. Установить, что в 2021 году главные распорядители средств областного бюджета передают Управлению Федерального казначейства по Рязанской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению местным бюджетам субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области, субвенций на осуществление полномочий органов государственной власти Рязанской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских районов), а также средств на реализацию указов Президента Российской Федерации в части поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Статья 8. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

Утвердить объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2021 год согласно приложению 22 к настоящему Закону.

Статья 9. Дорожный фонд Рязанской области

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Рязанской области на 2021 год в сумме 9 228 896 945,61 рубля, на 2022 год в сумме 9 498 448 545,61 рубля, на 2023 год в сумме 11 449 441 345,61 рубля.

2. Установить, что за счет средств дорожного фонда Рязанской области предусматриваются бюджетные ассигнования:

1) на реализацию государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт" на 2021 год в сумме 9 177 987 230,75 рубля, на 2022 год в сумме 9 447 538 830,75 рубля, на 2023 год в сумме 11 398 531 630,75 рубля;

2) на реализацию государственной программы Рязанской области "Социальное и экономическое развитие населенных пунктов" на 2021 год в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2022 год в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 50 000 000,00 рубля;

3) на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2021 год в сумме 909 714,86 рубля, на 2022 год в сумме 909 714,86 рубля, на 2023 год в сумме 909 714,86 рубля.

Статья 10. Резервные фонды

Установить размер резервного фонда Правительства Рязанской области на 2021 год в сумме 415 000 000,00 рубля.

Статья 11. Особенности установления отдельных расходных обязательств Рязанской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить размер индексации на 2021 год - 1,037, на 2022 год - 1,04, на 2023 год - 1,04, применяемый ежегодно с 1 октября при предоставлении:

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, предусмотренного статьей 2 Закона Рязанской области от 15 декабря 2006 года № 176-ОЗ "О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемным семьям";

ежемесячных выплат, предусмотренных статьей 1 Закона Рязанской области от 26 января 2007 года № 15-ОЗ "О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств опекунам (попечителям) и приемным родителям на содержание детей";

ежемесячных выплат, предусмотренных частью 1 статьи 8, частями 1 и 2 статьи 9 Закона Рязанской области от 14 сентября 2011 года № 72-ОЗ "О патронате";

следующих мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года № 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области":

пособие на ребенка (в соответствии со статьей 11 указанного Закона);

ежемесячная денежная выплата ветеранам труда (в соответствии со статьей 16 указанного Закона);

ежемесячная денежная выплата труженикам тыла (в соответствии со статьей 17 указанного Закона);

ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии со статьей 18 указанного Закона);

ежемесячная денежная выплата членам семей и родителям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших), пропавших без вести в районах боевых действий (в соответствии со статьей 27 указанного Закона);

ежемесячная денежная выплата гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений (в соответствии со статьей 24 указанного Закона).

2. Установить размер индексации на 2021 год - 1,037, на 2022 год - 1,04, на 2023 год - 1,04, применяемый ежегодно с 1 января при предоставлении:

материнского (семейного) капитала гражданам, имеющим трех и более детей (в соответствии со статьей 14 Закона Рязанской области от 21 декабря 2016 года № 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области");

единовременного пособия и ежемесячного пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса Рязанской области (в соответствии со статьей 2 Закона Рязанской области от 3 августа 2009 года № 96-ОЗ "О государственной поддержке молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области").

Статья 12. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях и в порядке, предусмотренных настоящей статьей и принимаемыми в соответствии с настоящим Законом постановлениями Правительства Рязанской области.

2. Установить, что за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии:

1) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

2) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением меры социальной поддержки учащимся и воспитанникам общеобразовательных организаций в возрасте старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения студентам (курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;

3) организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими перевозок железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года № 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области";

4) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением ими перевозок автомобильным транспортом общего пользования городского (кроме города Рязани) и пригородного сообщения, а также автомобильным транспортом общего пользования междугородного сообщения по маршрутам, соединяющим административный центр муниципального района Рязанской области с населенными пунктами данного муниципального района, граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в виде льготного проезда в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года № 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области";

5) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в городском, пригородном сообщении;

6) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования;

7) субъектам малого и среднего предпринимательства на государственную поддержку в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренных в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

8) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги розничной торговли на территории Рязанской области, на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, автотранспорта и нестационарных торговых объектов в рамках подпрограммы "Развитие торговли" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги розничной торговли на территории Рязанской области, на возмещение части затрат, связанных с оказанием указанных услуг в сельских населенных пунктах Рязанской области, в рамках подпрограммы "Развитие торговли" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

10) получателям государственной поддержки, реализующим инвестиционные проекты в соответствии с Законом Рязанской области от 6 апреля 2009 года № 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области" (за исключением случаев, когда инвестором реализуется основной инвестиционный проект), в рамках подпрограммы "Повышение инвестиционного потенциала и развитие экспорта" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

11) сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим организациям агропромышленного комплекса Рязанской области на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса";

12) аптечным организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией ими гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 21 декабря 2016 года № 91-ОЗ "О мерах социальной поддержки населения Рязанской области", лекарственных средств, приобретаемых по рецептам врачей;

13) специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, в соответствии с Законом Рязанской области от 24 декабря 2008 года № 205-ОЗ "О погребении и похоронном деле на территории Рязанской области";

14) адвокатам в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с оказанием бесплатной юридической помощи на территории Рязанской области в соответствии с Законом Рязанской области от 19 марта 2013 года № 8-ОЗ "О регулировании отдельных отношений, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи";

15) адвокатам в целях возмещения затрат в связи с оказанием юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях на территории Рязанской области в соответствии с Законом Рязанской области от 18 апреля 2008 года № 48-ОЗ "О Правительстве Рязанской области";

16) газоснабжающим организациям Рязанской области, реализовавшим газ сжиженный по государственным регулируемым ценам, в целях возмещения недополученных доходов, возникших при реализации газа сжиженного по розничным ценам, установленным в результате государственного регулирования цен на газ сжиженный, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);

17) юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным концессионными соглашениями, заключенными в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" в целях реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации элементов обустройства автомобильных дорог системы комплексной безопасности дорожного движения автоматизированного скоростного, весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Рязанской области;

18) юридическим лицам, осуществляющим деятельность специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в рамках подпрограммы "Повышение инвестиционного потенциала и развитие экспорта" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

19) субъектам инновационной инфраструктуры Рязанской области в рамках подпрограммы "Научно-техническое и инновационное развитие" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

20) работодателям в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" государственной программы Рязанской области "О развитии сферы занятости";

21) работодателям в целях возмещения затрат, связанных с реализацией мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда в Рязанской области" государственной программы Рязанской области "О развитии сферы занятости";

22) работодателям в целях возмещения затрат на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников в возрасте 50-ти лет и старше в рамках подпрограммы "Содействие реализации трудового потенциала лиц предпенсионного возраста" государственной программы Рязанской области "О развитии сферы занятости";

23) работодателям в целях возмещения затрат на оплату труда инвалидов и работников, содействующих инвалиду в освоении трудовых обязанностей, в рамках подпрограммы "Содействие занятости населения Рязанской области" государственной программы Рязанской области "О развитии сферы занятости";

24) частным образовательным организациям на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики";

25) юридическим лицам на создание и (или) развитие промышленного (индустриального) парка для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

26) поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, в целях возмещения затрат в рамках государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения";

27) работодателям в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, в рамках мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения Рязанской области" государственной программы Рязанской области "О развитии сферы занятости";

28) центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности в рамках государственной программы Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса";

29) работодателям на возмещение затрат на проведение стажировки граждан, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки" государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения".

3. Установить, что за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансовой поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 9 ноября 2012 года № 86-ОЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Рязанской области";

2) общественным объединениям пожарной охраны в целях финансовой поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 5 августа 2011 года № 65-ОЗ "О некоторых вопросах обеспечения деятельности добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны на территории Рязанской области";

3) молодежным и детским общественным объединениям в целях государственной поддержки в соответствии с Законом Рязанской области от 12 сентября 2013 года № 51-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Рязанской области";

4) некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим мероприятия в рамках государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

5) специализированной некоммерческой организации (региональному оператору) по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, созданной в соответствии с Законом Рязанской области от 18 ноября 2013 года № 70-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Рязанской области", в целях финансового обеспечения ее деятельности;

6) поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Рязанской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой, в целях возмещения затрат в рамках государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения";

7) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим проведение социально значимых мероприятий и проектов в рамках государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики";

8) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, развивающим автомобильный и мотоциклетный спорт в рамках государственной программы Рязанской области "Развитие физической культуры и спорта";

9) некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки внешнеэкономической деятельности, осуществляющим мероприятия в рамках государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

10) автономной некоммерческой организации "Центр развития туризма Рязанской области" в виде имущественного взноса для обеспечения деятельности;

11) некоммерческим организациям, учредителем которых является Рязанская область, осуществляющим организационные и иные мероприятия, меры и механизмы в интересах участников внешнеэкономической деятельности Рязанской области в рамках государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

12) органам территориального общественного самоуправления сельских поселений, являющимся некоммерческими организациями, в целях оказания грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Рязанской области "Развитие агропромышленного комплекса";

13) Рязанскому областному фонду социальной поддержки населения в виде имущественного взноса для обеспечения деятельности;

14) некоммерческим организациям, учредителем которых является Рязанская область, в целях формирования имущества на основе единовременных поступлений (взносов);

15) государственному Фонду развития промышленности Рязанской области в виде имущественного взноса в рамках мероприятий государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

16) автономной некоммерческой организации "Цифровой регион" в виде имущественного взноса в рамках мероприятий государственной программы Рязанской области "Развитие информационного общества";

17) унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Рязанской области" в виде имущественного взноса для обеспечения деятельности;

18) автономной некоммерческой организации "Агентство развития производственных систем и компетенций" в рамках мероприятий государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

19) автономной некоммерческой организации "Центр бизнеса Рязанской области" в рамках мероприятий государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

20) Фонду гарантийной поддержки Рязанской области в рамках мероприятий государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

21) Микрокредитной компании - Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства в рамках мероприятий государственной программы Рязанской области "Экономическое развитие";

22) некоммерческим организациям в рамках мероприятий государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма".

4. Установить, что за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 16 октября 2013 года № 312 "О предоставлении грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реализующим проекты по гуманитарным, фундаментальным научным исследованиям и по разработке и освоению в производстве новых видов конкурентоспособной наукоемкой продукции" предоставляются гранты в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, реализующим проекты по гуманитарным, фундаментальным научным исследованиям и по разработке и освоению в производстве новых видов конкурентоспособной наукоемкой продукции.

5. Установить, что за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Губернатора Рязанской области от 13 сентября 2019 года № 89-пг "Об утверждении ежегодных грантов Губернатора Рязанской области на реализацию молодежных проектов" предоставляются гранты в форме субсидий физическим лицам на реализацию молодежных проектов.

6. Установить, что за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 5 июня 2013 года № 146 "Об утверждении Порядка предоставления грантов молодым специалистам, принятым на должность педагогического работника в муниципальные и государственные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности" предоставляются гранты в форме субсидий физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по апробации и (или) внедрению новых педагогических технологий, форм, методов обучения в муниципальной или государственной образовательной организации, расположенной в сельской местности.

7. Установить, что за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 25 августа 2020 года № 210 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов по созданию объектов туристского показа" предоставляются гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов по созданию объектов туристского показа.

8. Установить, что за счет средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 25 августа 2020 года № 215 "Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей" предоставляются гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей.

Статья 13. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов

1. Бюджетные кредиты предоставляются местным бюджетам из областного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов на следующие цели и сроки:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Рязанской области, - на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - на срок, не выходящий за пределы соответствующего финансового года;

3) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Рязанской области - на срок до трех лет;

4) для подготовки к отопительному периоду - на срок до трех лет.

2. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным районам (городским округам) Рязанской области, которые не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по ранее полученным бюджетным кредитам.

Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным районам (городским округам) Рязанской области без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов Рязанской области, частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов Рязанской области, подготовки к отопительному периоду в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, в размере 0,01 процента годовых.

4. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов:

на 2021 год согласно приложению 24 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Статья 15. Особенности использования средств, предоставленных из областного бюджета на возвратной основе

1. Установить, что плата за пользование бюджетными средствами, предоставленными на формирование регионального продовольственного фонда, на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на условиях лизинга, вносится в доходы областного бюджета.

2. Установить, что средства федерального бюджета, предоставленные областному бюджету в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 27 декабря 2000 года № 150-ФЗ "О федеральном бюджете на 2001 год" на формирование региональных продовольственных фондов, могут направляться на поддержку сельскохозяйственного производства.

3. Установить плату за пользование бюджетными средствами, переданными из федерального бюджета в собственность Рязанской области на формирование регионального продовольственного фонда, в размере 0,01 процента годовых.

4. Средства областного бюджета, ранее предоставленные на возвратной основе на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на условиях лизинга, а также плата за пользование указанными средствами подлежат перечислению в областной бюджет.

5. Продлить срок возврата ранее предоставленных из областного бюджета средств на укрепление материально-технической базы сельскохозяйственного производства, государственную поддержку функционирования организаций, инвестиции на оказание временной финансовой помощи, формирование страхового фонда семян, поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств до 1 января 2022 года.

Статья 16. Реструктуризация задолженности перед областным бюджетом

Установить, что реструктуризация задолженности организаций перед областным бюджетом по средствам областного бюджета, предоставленным на возвратной основе, а также платы за пользование ими, подлежащим возврату в областной бюджет, может быть осуществлена при наличии одного из следующих оснований:

причинение организации ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или других обстоятельств непреодолимой силы;

угроза банкротства в случае единовременной выплаты задолженности по предоставленным из областного бюджета средствам.

Реструктуризации не подлежит задолженность организаций:

в отношении которой уже проводится реструктуризация;

подлежащая взысканию на основании судебных решений;

в отношении которых осуществляется процедура банкротства.

Соглашения с организациями о реструктуризации задолженности заключает министерство финансов Рязанской области.

Реструктуризация обязательств производится путем консолидации задолженности организаций по состоянию на 1 января 2021 года, в том числе по начисленным за пользование средствами областного бюджета процентам, подлежащим возврату в областной бюджет, и предоставления равномерной ежемесячной рассрочки по уплате консолидированной задолженности с уплатой процентов в размере одной четвертой действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на срок не более трех лет.

За несвоевременное исполнение обязательств по погашению консолидированной задолженности и уплате предусмотренных соглашением о реструктуризации процентов начисляются и взимаются пени в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки на сумму остатка консолидированной задолженности.

За период с 1 января 2021 года до даты вступления в силу соглашения о реструктуризации пени (штраф) по реструктуризируемому обязательству не начисляются.

Мероприятия по реструктуризации задолженности по средствам областного бюджета, предоставленным ранее организациям на возвратной основе, а также платы за пользование ими, подлежащим возврату в областной бюджет, осуществляются в порядке, установленном Правительством Рязанской области.

Статья 17. Государственный внутренний долг Рязанской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Рязанской области:

на 1 января 2022 года в сумме 25 482 172 765,76 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Рязанской области в сумме 0,00 рубля;

на 1 января 2023 года в сумме 26 560 550 065,76 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Рязанской области в сумме 0,00 рубля;

на 1 января 2024 года в сумме 28 174 374 565,76 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Рязанской области в сумме 0,00 рубля;

2. Утвердить структуру государственного внутреннего долга Рязанской области:

на 2021 год согласно приложению 26 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Рязанской области:

на 2021 год согласно приложению 28 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 29 к настоящему Закону.

4. Установить объем расходов областного бюджета на обслуживание реструктурированных долговых обязательств Рязанской области:

по бюджетным кредитам, предоставленным в 2010-2011 годах областному бюджету из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), на 2021 год в сумме 909 714,86 рубля, на 2022 год в сумме 909 714,86 рубля, на 2023 год в сумме 909 714,86 рубля;

по бюджетным кредитам, предоставленным в 2010 году областному бюджету из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита областного бюджета, на 2021 год в сумме 219 296,00 рубля, на 2022 год в сумме 219 296,00 рубля, на 2023 год в сумме 217 493,56 рубля;

по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015-2017 годах областному бюджету из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита областного бюджета, на 2021 год в сумме 11 527 309,30 рубля, на 2022 год в сумме 10 883 867,19 рубля, на 2023 год в сумме 10 240 425,08 рубля.

Статья 18. Особенности организации исполнения областного бюджета в 2021 году

1. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 30.1 Закона Рязанской области от 14 октября 2005 года № 102-ОЗ "О бюджетном процессе в Рязанской области", что основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на реализацию государственной программы Рязанской области или ведомственной целевой программы, в соответствии с изменениями, внесенными в нормативные правовые акты Рязанской области об утверждении указанных программ;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, государственными программами Рязанской области, ведомственными целевыми программами, а также непрограммными направлениями деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Рязанской области в целях обеспечения софинансирования поступающих из федерального бюджета межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции;

3) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2021 год в сумме 621 945 100,00 рубля, предусмотренных по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на реализацию указов Президента Российской Федерации в части поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и увеличения МРОТ в соответствии с правовыми актами Правительства Рязанской области;

4) увеличение бюджетных ассигнований на 2021 год в размере остатков средств областного бюджета на 1 января 2021 года:

в объеме, не превышающем остатка средств дорожного фонда Рязанской области, в соответствии с изменениями, внесенными в постановление Правительства Рязанской области об утверждении государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт";

в объеме, не превышающем остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Рязанской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2020 году, в соответствии с изменениями, внесенными в нормативные правовые акты Рязанской области об утверждении государственных программ Рязанской области, ведомственных целевых программ;

в объеме, не превышающем остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в соответствии с изменениями, внесенными в нормативные правовые акты Рязанской области об утверждении государственных программ Рязанской области, адресной программы Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.

2. Установить, что получатели средств областного бюджета при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2021 год вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2021 год, по договорам (государственным контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях, об участии студентов, преподавателей, творческих коллективов в конкурсах, фестивалях и олимпиадах, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, путевок в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанской области, по договорам (государственным контрактам) на организацию отдыха и оздоровление детей в сменах профильных лагерей, в том числе палаточных, по договорам на оплату дорогостоящего лечения, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по договорам (государственным контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров, по договорам (государственным контрактам) о проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, а также по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг.

Органы государственной власти Рязанской области вправе предусматривать авансовые платежи в размере 100 процентов от суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2021 год, при заключении договоров (государственных контрактов) о предоставлении услуг, связанных с проведением выставочно-ярмарочных мероприятий (выставок, ярмарок, форумов, конгрессов, презентаций), а также производить в размере 100 процентов от суммы договора оплату расходов, связанных со служебными командировками государственных гражданских служащих Рязанской области и лиц, замещающих государственные должности Рязанской области, с последующим документальным подтверждением по фактически произведенным расходам;

2) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2021 год, в случае, если предметами договора (государственного контракта) являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых составляет более одного года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской области;

3) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 2021 год, по остальным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской области.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







