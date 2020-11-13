Постановление губернатора Ставропольского края от 12 ноября 2020 № 474 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и на основании предложений руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, Главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю Ермакова А.В. от 05.11.2020 № 26-00-01/04-8813-2020 о дополнительных мерах по стабилизации обстановки, связанной с распространением случаев заболеваний COVID-19, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. №251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424, от 15 октября 2020 г. № 432, от 23 октября 2020 г. № 442, от 30 октября 2020 г. № 452, от 30 октября 2020 г. № 453 и от 03 ноября 2020 г. № 458) следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Запретить в период действия режима повышенной готовности нахождение лиц, не достигших возраста 14 лет, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), иных развлекательных досуговых заведений без сопровождения родителей или иных законных представителей.".

1.2. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:

"требования, установленного пунктом 22 настоящего постановления.".

1.3. Пункт 23 дополнить подпунктами 23.7 - 23.9 следующего содержания:

"23.7. Обеспечить корректировку графиков движения транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, с учетом необходимости недопущения переполнения указанных транспортных средств, усиления контроля за проведением их дезинфекции, проведением обработки салонов данных транспортных средств (поручней, ручек, дверей и пр.) дезинфицирующими средствами в период межрейсовых стоянок по прибытии на остановочные пункты, а также обязательное соблюдение масочного режима водителями и пассажирами.

23 .8. Обеспечить активизацию санитарно-просветительской работы по соблюдению гражданами масочного режима (с акцентом на правильное ношение масок: плотная фиксация, закрытие рта и носа, со сменой не реже 1 раза в 3 часа), социального дистанцирования, личной гигиены (частое мытье рук с мылом или использование кожных антисептиков), регулярному проветриванию помещений, проведению влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и других мер профилактики.

23 .9. Обеспечить размещение информации по профилактике коронавирусной инфекции, принимаемых мерах и итогах проводимых рейдов по соблюдению мероприятий, направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции, на сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на билбордах, плакатах, на экранах бегущей строкой, с демонстрацией видеоматериалов по профилактике вирусных инфекций.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров







