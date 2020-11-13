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13 ноября 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 12 ноября 2020 года № 311 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 12 ноября 2020 г.
Опубликован 13 ноября 2020 г.
Вступает в силу 13 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 37 изложить в следующей редакции:

"Приостановить оказание услуг общественного питания с 01 часа 00 минут до 06 часов 00 минут, за исключением оказания услуг общественного питания в помещениях на объектах дорожного сервиса, расположенных вне границ населенных пунктов, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов, а также оказания услуг общественного питания в столовых и буфетах при предприятиях и учреждениях.".

1.2. Абзац 1 пункта 39 изложить в следующей редакции:

"39. В целях получения уведомления о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) посещение с 06 часов 00 минут до 01 часа 00 минут предприятий общественного питания, за исключением приобретения в данных организациях еды навынос, а также за исключением посещения столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях, допускается при условии прохождения посетителями и работниками организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг общественного питания в течение рабочей смены, процедуры регистрации посещения с использованием специального электронного сервиса на официальном Интернет-портале администрации Владимирской области в порядке, установленном Департаментом цифрового развития Владимирской области.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу с 13.11.2020 и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Губернатора области А.А.Ремига



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