Указ губернатора Владимирской области от 13 ноября 2020 года № 313 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, дополнив пункт 6 абзацем следующего содержания:
"- с 16 по 29 ноября 2020 года;".
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора области В.П.Кузин
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