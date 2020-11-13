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13 ноября 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 13 ноября 2020 года № 313 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 13 ноября 2020 г.
Опубликован 13 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.06.2020 № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, дополнив пункт 6 абзацем следующего содержания:

"- с 16 по 29 ноября 2020 года;".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области В.П.Кузин



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