Постановление губернатора Забайкальского края от 13 ноября 2020 года № 150 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148).

2. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю, органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции лицами, указанными в пункте 1 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30.

А.М.Осипов





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 13 ноября 2020 года № 150

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктами "м", "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", Положением о территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 20 января 2009 года № 7, учитывая Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указы Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 года № ММ-П36-1945, № ММ-П12-1950, от 26 марта 2020 года № ММ-П12-2363кв, решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края (протокол от 18 марта 2020 года № 13), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края, на основании предложений Главного государственного санитарного врача Забайкальского края от 11 мая 2020 года № 3531 о продлении ограничительных мероприятий, от 8 июня 2020 года № 4432 и № 4439, от 10 июня 2020 года № 4532, от 15 июня 2020 года № 4615, от 5 октября 2020 года № 7589, от 21 октября 2020 года № 8039, от 22 октября 2020 года № 8058, от 3 ноября 2020 года № 8394, от 5 ноября 2020 года № 8420, № 8432, от 6 ноября 2020 года № 8483, № 8484, от 9 ноября 2020 года № 8519 о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, протоколов совещания Оперативного штаба Забайкальского края по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции под председательством заместителя председателя Правительства Забайкальского края А.В.Гурулёва от 5 ноября 2020 года № 70-ОШ, от 10 ноября 2020 года № 72-ОШ постановляю:".

2. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерству здравоохранения Забайкальского края, Министерству физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерству культуры Забайкальского края обеспечить взаимодействие с добровольцами (волонтерами), организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями в целях организации предоставления помощи гражданам, находящимся на самоизоляции, указанным в пункте 1 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного настоящим постановлением.".

3. В комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Обязать соблюдать в период действия режима повышенной готовности режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - комплекс ограничительных и иных мероприятий), с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Граждане в возрасте старше 65 лет могут посещать предприятия сферы услуг, места приобретения лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, реализация которых не ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее - Указ и нормативные правовые акты), в первые три часа после их открытия.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (далее - по месту проживания (пребывания)).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования указанных органов и организаций.";

2) дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

"22. Учреждениям культуры и культурно-досуговым организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим культурнодосуговую и образовательную деятельность, организовать работу с детьми, а также гражданами в возрасте старше 65 лет, с использованием дистанционных технологий на период действия режима повышенной готовности.";

3) в подпункте 2 пункта 3 слова "Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Забайкальского края (далее - Указ и нормативные правовые акты)" заменить словами "и нормативными правовыми актами";

4) абзац второй пункта 41 признать утратившим силу;

5) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Хозяйствующим субъектам, являющимся собственниками торговых центров, торговых комплексов, рынков и (или) осуществляющим деятельность по управлению ими:

1) произвести смену паролей на сетях Wi-Fi и перевести сети Wi-Fi в режим ограниченного доступа по паролю, исключающему его получение посетителями. Доступ к сетям Wi-Fi предоставить только для персонала, чьи должностные обязанности предусматривают непрерывный доступ к сети передачи данных с доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (или без такового) с мобильных устройств;

2) установить с 14 ноября по 1 декабря 2020 года включительно предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в детских игровых комнатах, - 1 человек на 4 квадратных метра свободной площади детской игровой комнаты с размещением соответствующей информации на стендах в зданиях и помещениях, в которых размещены детские игровые комнаты;

3) не допускать нахождение граждан, не достигших возраста 14 лет, в помещениях торговых центров, торговых комплексов, рынков без сопровождения родителей или иных законных представителей.";

6) дополнить пунктом 62 следующего содержания:

"62. При отсутствии предложений Главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю о продлении сроков, указанных в пункте 41, подпункте 2 пункта 61 настоящего комплекса ограничительных и иных мероприятий, соответствующие сроки продлеваются на период действия режима повышенной готовности.";

7) дополнить пунктами 141 и 142 следующего содержания:

"141. Организациям, осуществляющим управление жилищным фондом Забайкальского края, обеспечить:

1) проведение на постоянной основе не реже 1 раза в неделю влажной уборки мест общего пользования (подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых кабин) в многоквартирных жилых домах с применением моющих и дезинфицирующих средств;

2) ежедневную обработку дезинфицирующим раствором контактных поверхностей помещений общего пользования многоквартирных жилых домов (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, кнопок вызова лифта по этажам, кнопок лифта, домофона, ручек загрузочного клапана мусоропровода, других контактных поверхностей) путем протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

142. Рекомендовать Управлению федеральной почтовой связи Забайкальского края обеспечить доставку и выдачу пенсий, пособий и других выплат гражданам в возрасте старше 65 лет по месту проживания (пребывания), исключив очное посещение ими отделений почтовой связи.";

8) пункт 13 Особого порядка передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, приложения № 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Водителям указанных транспортных средств не начинать движение при наличии пассажира без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток (при возможности).";

9) перечень населенных пунктов приложения № 6 изложить в следующей редакции:

"Перечень населенных пунктов







