ФБР разыскало преступника через 50 лет после побега

Американское Федеральное бюро расследований почти через 50 лет после преступления разыскало человека, приговоренного в свое время к пожизненному заключению и сбежавшего из-под стражи.

68-летнего Пола Дикинсона, под этим именем он жил все эти годы, арестовали в его доме в Гранд Бланке штата Мичиган, пишет еженедельник Der Spiegel. Сопротивления хозяин не оказал.

В 1968 году после убийства борца за права человека Мартина Лютера Кинга во время демонстрации в Питтсбурге 15-летний подросток Леонард Мозес (это его настоящее имя) швырнул бутылку с зажигательной смесью в дом одной женщины. Жилище загорелось, хозяйка получила тяжелые ожоги, от которых скончалась в больнице.

За это Леонарда после долгого разбирательства в 1971 году приговорили к пожизненному заключению без права на помилование. Однако, когда мальчишку отпустили на похороны бабушки, ему удалось скрыться. Он сменил имя на Дикинсон, работал в разных аптеках. И жил бы себе так и дальше в доме в городе Гранд-Бланк. Тем более что полицейские уже практически не надеялись вернуть беглеца на скамью подсудимых.

Но, видимо, врожденная тяга к преступлениям подвела Мозеса. При расследовании другого преступления в начале этого года следователи обнаруженные отпечатки пальцев проверили по полицейской картотеке и выяснили, что они полностью совпадают с дактилоскопией бежавшего почти 50 лет назад Леонарда.

Так закончилась эта мрачная история. Как отметил Уильям Маллин, руководивший операцией задержания шериф, от прошлого не уйдешь.

Впрочем, сейчас американская юстиция столкнулась с необычной ситуацией. Какое наказание понесет ныне Леонард Мозес? Оставить прежнее вряд ли получится. В 2012 году Верховный суд США указал, что бросать подростков в тюрьму на пожизненное заключение без права на помилование слишком жестоко и неподобающе. Напомним, приговор Леонарду Мозесу вынесли, когда ему было 17 лет.