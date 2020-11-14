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14.11.2020 16:08
Рубрика: Общество

Опрос: Каждый седьмой россиянин готов взять образовательный кредит

Текст: Мария Агранович
Чем платить за обучение в вузе, если не удалось поступить на бюджетное отделение, а учиться очень хочется? Выход есть - образовательный кредит. Но, как выяснилось, лишь немногие знают, что это такое и готовы им воспользоваться.

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пока самый популярный способ "достать деньги" на обучение - занять у родных или друзей. Так поступят 29 процентов опрошенных. Причем чаще других в долг у близких людей готовы взять молодые люди в возрасте 18-24 лет - таких практически половина этой категории. Четверть всех опрошенных возьмут обычный потребительский кредит, а специальный образовательный выбрали 14 процентов респондентов.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Между тем условия образовательного кредита стали гораздо выгоднее.

В августе этого года правительство России снизило процентную ставку по образовательному кредиту с 8,5% до 3%. Теперь взять кредит на образование можно под ставку в три раза ниже ставки по потребительским кредитам.

Но, по данным ВЦИОМ, большинство россиян об этом слышат впервые (так ответили 75% участников опроса). Четверть опрошенных слышали о снижении ставки. Всего 4 процента россиян лично брали кредит на образование, у 11 процентов россиян этим способом оплаты высшего образования пользовались друзья и знакомые.

44 процента россиян верят, что в ближайшие 2-3 года популярность образовательного кредита должна увеличиться, причем среди представителей молодежи от 18 до 24 лет в этом убежден каждый второй. Ожидают, что спрос останется на прежнем уровне, 31% россиян, а снижения ожидают 7%.

Те, кто не верят в рост популярности образовательного кредитования, назвали причины: нет денег у населения (23%), нет доверия к кредитам (9%), низкая информированность (7%).

Общество Образование Наука и образование ВЦИОМ Рынок кредитования

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