Новый серийный патрульный катер "Раптор" принят в состав ВМФ

Минобороны сообщило, что в боевой состав ВМФ приняли очередной, 17-й по счету новейший патрульный катер проекта 03160 "Раптор" (в переводе с английского - "хищник"). Торжественная церемония подъема на нем Андреевского флага состоялась на судостроительном заводе "Пелла" в Санкт-Петербурге.

На приеме нового патрульного катера присутствовал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов. Он сказал, что "Рапторы" подтвердили свою эффективность в ходе их планового использования на флотах. А их маневренность и скорость хода подняли на новый качественный уровень оснащенность катерной составляющей надводных сил ВМФ.

Такую морскую технику в Питере строят уже несколько лет. Осенью 2014 года министр обороны РФ Сергей Шойгу лично протестировал ходовые качества и работу бортового радиотехнического вооружения "Раптора". На его борту министр прошел от причальной площадки предприятия "Пелла" до Средне - Невского судостроительного завода.

Эти катера военные используют для патрулирования морских акваторий, высадки десантов и выполнения поисково-спасательных работ. В ВМФ говорят, что он отлично подходит для патрульной службы в прибрежной зоне морей, проливах, устьях рек в свободный ото льда навигационный период.

Установленное на "Рапторе" оборудование позволяет выполнять задачи в любое время суток на удалении до 100 миль от пункта базирования. Катер способен двигаться на любых курсовых углах при волнении до 5 баллов включительно, на скорости 20 узлов при высоте волны 4,5 метра и на скорости 28 узлов при высоте волны 2,5 метра. Его бронированная кабина защищена от автоматного огня. "Раптор" вооружен дистанционно управляемым комплексом калибра 14,5 миллиметров, двумя пулеметами "Печенег" и готов нести десант из 22 человек.