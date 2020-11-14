Первый российский корабль с "Панцирем" успешно прошел испытания

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что успешно завершены государственные испытания малого ракетного корабля "Одинцово" проекта 22800. В конце ноября будет проведена церемония приема его в состав Военно-морского флота России. "На корабле поднимут Андреевский флаг", - сказал главком после совещания в Адмиралтействе, где обсуждалось строительство надводных кораблей новых поколений.

В Минобороны РФ уточнили, что "Одинцово" - первый надводный корабль, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь - М". Экипаж корабля прошел комплексную подготовку в объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и готов к эксплуатации новой техники и вооружения. Упор в обучении моряков делали на освоение ими новых бортовых систем вооружения. Для этого была разработана специальная программа.

Надо иметь в виду, что малый ракетный корабль проекта 22800 очень хорошо вооружен. Он имеет на борту знаменитый высокоточный ракетный комплекс "Калибр" и уже упомянутый комплекс ПВО "Панцирь-М". Его также оснастили современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.

Все это позволит МРК проекта 22800 успешно решать задачи по предназначению в морской зоне как одиночно, так и в составе отрядов и группировок боевых кораблей.