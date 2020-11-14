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В рейтинг богатых покойников вошел умерший от передозировки рэпер

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    14.11.2020, 18:32
Текст:   Олег Усков

В чарте знаменитостей, которые уже умерли, но продолжают зарабатывать состояния, произошли изменения. В том числе, пишет Forbes, ежегодно занимающийся такого рода калькуляциями, за счет "новичков" - погибшего в январе в авиакатастрофе баскетболиста Los Angeles Lakers Коби Брайанта и скончавшегося в декабре прошлого года из-за передозировки рэпера Juice WRLD.

Фото: Анатолий Медведь/ РГ
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Но лидер этого зловещего хит-парада прежний - "король поп-музыки" Майкл Джексон, возглавлявший чарт практически непрерывно на протяжении десяти лет. При этом, как отмечает издание, доходы Джексона за это время значительно упали - до 48 миллионов долларов (против 275-ти в 2010-м). Источник финансовых вливаний прежний - авторские отчисления.

Вторая строчка - обильно экранизируемый Доктор Сьюс (Теодор Гейзель), детский писатель, чьи доходы, напротив, выросли - с девятнадцати миллионов до 33-х. По подсчетам журнала, такой мощный рывок (с шестого места в прошлом году) Доктору помог совершить Netflix, занявшийся новыми экранизациями автора.

Третье место - художник Чарльз Шульц, создатель культового пса Снупи. Причем и тут не обошлось без стримингов: Шульц заработал 32,5 миллиона долларов во многом благодаря сериалу на Apple TV+.

Фото: kinopoisk.ru
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Далее идут гольфист Арнольд Палмер, откатившийся со второго место на пятое Элвис Пресли (23 миллиона против 39-ти в прошлом году), вышеназванные Брайант и Juice WRLD, Боб Марли, Джон Леннон, Принс, Фредди Меркьюри, Джордж Харрисон, Мэрилин Монро.

Причем Фредди благодаря байопику в топ вернулся после многих лет затишья, тогда как рэпперы Nipsey Hussle и XXXTentacion и певица и актриса Уитни Хьюстон из него выбыли.

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