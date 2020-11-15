Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, который баллотируется на второй срок, проголосовал во втором туре президентских выборов на избирательном участке в Кишиневе.

Как сообщает РИА Новости, этот участок расположен в медико-территориальном учреждении в районе Буюкань на северо-западе молдавской столицы.

"Я сегодня голосовал за независимость и государственность страны. Я верю в будущее Молдавии. Я голосовал за перемены к лучшему, нам нужны качественные перемены, а не шок и кризисы", - заявил журналистам Додон после того, как проголосовал.

Президент также призвал сограждан проявить ответственность за судьбу страны и тоже прийти на избирательные участки.