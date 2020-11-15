Эксперт предупредил о возможности узнать личные данные по номеру телефона

Номер телефона позволяет собрать немало личной информации о человеке. Об этом рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"По номеру телефона можно узнать не только имя и фамилию человека, но и его паспортные данные. А после уже по ним выяснить, чем владеет конкретный абонент и, таким образом, оценить его благосостояние", - цитирует эксперта "Прайм".

По словам Щельцина, число угроз для личных данных растет вместе с увеличением количества агентов, которые участвуют в обработке данных, технологий обработки таких сведений. Ограничения, действующие в частном секторе экономики, достаточно щадящие, там регламентируется лишь хранение данных, но не их обработка. Этим пользуются аферисты, нередко имеющие сообщников в компаниях операторов связи и бизнес-сервисах, связанных с доступом к личным данным граждан, добавляет эксперт.

Ранее специалисты предупредили россиян о новой волне мошенничеств по снятию средств с банковских карт граждан, с использованием государственных атрибутов и ссылок на ложные правительственные акты о выплатах пособий.