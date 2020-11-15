Названы места, где можно получить "огромную дозу вируса"

Чем большая инфицирующая доза коронавируса попадет в организм, тем тяжелее будет протекать COVID-19, пишет в своем Telegram-канале известный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Он перечисляет места, где риск заражения максимален и где максимальна вероятность получить высокую инфицирующую дозу (потенциально способную убить). На первом месте, по его словам, - больничная палата интенсивной терапии. "Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь - это вообще идеальный способ повстречаться сразу с 10 инфицирующими дозами (что, собственно, и подтверждается массовой заболеваемостью и гибелью медицинских работников)",- пишет врач.

Любое помещение, где много людей, где люди близко друг к другу, где минимальный воздухообмен - это может быть храм, казарма, вагон метро и т.д., - тоже идеальные места для заражения.

То же самое касается любого замкнутого пространства, где собирается толпа (концерт, спектакль, цирк, съезд, лекция и т.д.);

Особые места - дома для престарелых и людей с инвалидностью: по сути,считает врач, это сосредоточение в ограниченном пространстве тех, для кого и одна инфицирующая доза - это смертельный риск.