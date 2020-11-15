Не менее 20 человек задержаны, один ранен в ходе столкновений в Вашингтоне

Полиция города Вашингтон (округ Колумбия) задержала не менее 20 человек в ходе столкновений, которые вспыхнули вечером в субботу между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Как сообщает NBC News, один человек получил тяжелое ножевое ранение, его доставили в больницу.

В ходе столкновений также пострадали двое полицейских, степень тяжести их травм не уточняется. Пока нет информации и о том, за или против Трампа выступали задержанные. Известно лишь, что четверо из них имели при себе огнестрельное оружие, одного арестовали за нападение на стража порядка и еще двоих - за драку.

Напомним, что в минувшую субботу сторонники президента Дональда Трампа маршем прошлись в его поддержку от площади Фридом-плаза в Вашингтоне до здания Верховного суда. После этого акцию протеста на той же Фридом-плаза устроили противники хозяина Белого дома, которые демонстративно жгли на площади протрамповскую атрибутику, а после начали вступать в словесные перепалки со сторонниками президента. Стражи порядка пытались сдержать протестующих, однако им не удалось предотвратить столкновения.