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15.11.2020 13:58
Рубрика: В мире

Не менее 20 человек задержаны, один ранен в ходе столкновений в Вашингтоне

Текст: Диана Ковалева

Полиция города Вашингтон (округ Колумбия) задержала не менее 20 человек в ходе столкновений, которые вспыхнули вечером в субботу между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа. Как сообщает NBC News, один человек получил тяжелое ножевое ранение, его доставили в больницу.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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В ходе столкновений также пострадали двое полицейских, степень тяжести их травм не уточняется. Пока нет информации и о том, за или против Трампа выступали задержанные. Известно лишь, что четверо из них имели при себе огнестрельное оружие, одного арестовали за нападение на стража порядка и еще двоих - за драку.

Напомним, что в минувшую субботу сторонники президента Дональда Трампа маршем прошлись в его поддержку от площади Фридом-плаза в Вашингтоне до здания Верховного суда. После этого акцию протеста на той же Фридом-плаза устроили противники хозяина Белого дома, которые демонстративно жгли на площади протрамповскую атрибутику, а после начали вступать в словесные перепалки со сторонниками президента. Стражи порядка пытались сдержать протестующих, однако им не удалось предотвратить столкновения.

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